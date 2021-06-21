Netflix, Naomi Osaka belgeseli çekiyor

Dört Grand Slam şampiyonluğu bulunan Japon tenisçi Naomi Osaka'nın hayatı 13 Netflix’te ekrana gelecek üç bölümlük belgeselde işlenecek.
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Naomi Osaka adlı belgesel, dünya çapında tanınan bir süperstar ve baskılarla dolu bir dünyada kendi yolunu bulan genç bir kadın olarak Japon tenisçi Naomi Osaka'yı Naomi Osaka yapan zorlu kararlara ve sevinç dolu zaferlere ışık tutuyor.
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13 Temmuz’da Netflix’te ekrana gelecek Naomi Osaka adlı belgesel dizi, Osaka'nın gündelik hayatını yansıtan doğal çekimler eşliğinde onun yoğun antrenman ve seyahat programını izliyor, yaşadığı baskıların farklı yönlerini irdeliyor ve kort dışındaki zamanını yakın aile ve arkadaş çevresiyle nasıl geçirdiğini gözler önüne seriyor.
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Osaka'yla birlikte dünyayı gezdiğimiz farklı bölümlerde, Osaka'nın Haiti'ye dayanan kökleri ve temsil ettiği ülke Japonya'yla olan derin bağı da mercek altına yatırılıyor.
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İzleyiciler, genç bir sporcu ve yükselen bir lider olarak çok yönlü kişiliğini sergileyen Naomi'nin ödün vermeyen dürüstlüğüne ve kırılganlığına tanık olacak.