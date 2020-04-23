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Netflix, mayıs ayında yayınlanacak içerikleri açıkladı

Nisan ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte gözler, dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'e yöneldi.

23 Nisan 2020 19:16

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Netflix, mayıs ayında kullanıcıların evlerinde keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak yeni içeriklerini açıklamış durumda.

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White Lines (15 Mayıs)

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Snowpiercer (Kesin tarih henüz açıklanmadı)

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The Eddy (8 Mayıs)

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Hollywood (1 Mayıs)

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Space Force (29 Mayıs)

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Seni Seviyorum Aptal (15 Mayıs)

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All Day and a Night (1 Mayıs)

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80 Günde Devri Alem (21 Mayıs)

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Ayı Teddy (22 Mayıs)

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The Gentlemen (5 Mayıs)

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Spider-Man: Homecoming (7 Mayıs)

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Netflix, mayıs ayında yayınlanacak içerikleri açıkladı

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