Netflix, mayıs ayında yayınlanacak içerikleri açıkladı
Nisan ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte gözler, dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'e yöneldi.
23 Nisan 2020 19:16
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Netflix, mayıs ayında kullanıcıların evlerinde keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak yeni içeriklerini açıklamış durumda.
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White Lines (15 Mayıs)
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Snowpiercer (Kesin tarih henüz açıklanmadı)
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Space Force (29 Mayıs)
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Seni Seviyorum Aptal (15 Mayıs)
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All Day and a Night (1 Mayıs)
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80 Günde Devri Alem (21 Mayıs)
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The Gentlemen (5 Mayıs)
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Spider-Man: Homecoming (7 Mayıs)
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Netflix, mayıs ayında yayınlanacak içerikleri açıkladı
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