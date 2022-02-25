Netflix, mart takvimini duyurdu
25 Şubat 2022 15:16
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Dijital dizi, film ve belgesel platformu Netflix’te mart ayında Türkiye’de yayımlanacak dizi ve filmler belli oldu. İşte mart ayında Netflix'te izlenebilecek içerikler:
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Pera Palas'ta Gece Yarısı (Yeni Dizi) - 3 Mart
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Bridgerton: 2. Sezon - 25 Mart
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Pieces of Her (Yeni Dizi) - 4 Mart
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Sen Yaşamaya Bak - 21 Mart
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The Adam Project - 11 Mart
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En Soğuk Düşman - 2 Mart
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Formula 1: Drive to Survive'ın 4. sezon - 11 Mart
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Andy Warhol Günlükleri - 9 Mart
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