Netflix, Mart takvimini duyurdu

Netflix'e Mart ayında gelecek yeni yapımlar ve yeni sezonlar duyuruldu. Önümüzdeki ay Türkiye’de yayınlanacak olan Netflix takvimi şöyle:
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The One (12 Mart) - Daha çok "Gerçek Aşk" ismiyle tanınacak olan dizi, bir bilim insanının hikayesine odaklanıyor. Kusursuz eş ve aşkı bulmanın yolunu keşfeden bilim insanı, ekibiyle birlikte yeni bir çöpçatanlık hizmeti kuracak. Ancak işler, pek de planlandığı gibi gitmeyecek.
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Formula 1: Drive to Survive (19 Mart) - Önceki sezonlarıyla Formula 1 tutkunlarının beğenisini kazanan ve bir diziden çok belgesel gibi görünen Formula 1: Drive to Survive, en yeni sezonu ile mart ayında Netflix aboneleriyle buluşacak. Formula 1 2020 şampiyonasını ele alan dizi, pilotların geçtiğimiz yıl neler yaşadığını anlatacak.
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Sky Rojo (19 Mart) - Sky Rojo, La Casa de Papel yapımcılarının en yeni dizisi olarak karşımıza çıktı. Üç kadının kaçışını anlatan dizi, mart ayının dikkat çeken Netflix yapımlarından olacak gibi görünüyor.
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The Irregulars (26 Mart) - The Irregulars, Netflix abonelerini 19. yüzyıl Londra'sına götürecek. Dr. Watson ile Sherlock Holmes'ün maceralarını anlatacak yeni dizi, doğaüstü olayların peşine düşecek.
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Kağıttan Hayatlar (12 Mart) - 12 Mart'ta yayınlanacak olan Kağıttan Hayatlar isimli film, Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu bir Türk filmi olarak karşımıza çıkacak. Mehmet isimli bir çöpçünün hikayesinin anlatıldığı film, ilk planlamalarda "Mücadele Çıkmazı" olarak isimlendirilmişti. Ancak bu isim, kısa bir süre önce Kağıttan Hayatlar olarak değiştirildi.
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Yes Day (12 Mart) - Yes Day, bir aile filmi olarak 12 Mart'ta yayınlanacak. Ebeveynler, çocuklarına daha çok hayır demektedirler. Bunun farkına varan aile, bir günlüğüne de olsa çocuklarına evet demeye karar veriler ve onun her isteğini yerine getirirler. İşte bu film, evet denilen o günü anlatıyor.