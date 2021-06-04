Netflix, La Casa de Papel'in beşinci sezondan ilk kareleri ve yayın tarihini paylaştı
La casa de papel beşinci sezon, her biri beşer bölümden oluşan iki parça şeklinde Netflix izleyicileriyle buluşacak. 5. kısmın ilk yarısı 3 Eylül’de, ikinci yarısı ise 3 Aralık 2021’de yayınlanacak
04 Haziran 2021 08:31
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Netflix, La Casa de Papel'in beşinci sezondan ilk kareleri ve yayın tarihini paylaştı
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Dizinin başrollerinde Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce yer alıyor.
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Netflix'in resmi özetine göre; ekip 100 saatten uzun süredir İspanya Merkez Bankası'nda kapalıdır. Lizbon'u kurtarmayı başarmış olsalar da aralarından birini kaybetmelerinin ardından onları karanlık zamanlar bekler.
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Sierra tarafından esir alınan Profesör'ün ilk defa bir kaçış planı yoktur. Tam artık başka sorun çıkamazmış gibi göründüğü sırada, şimdiye dek karşılaştıklarından çok daha güçlü bir düşman olay yerine gelir. Artık karşılarında ordu vardır. Tarihin bu en büyük soygunu sona yaklaşırken, banka hırsızlığı olarak başlayan olaylar savaşa dönüşecektir.
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Final sezonundan paylaşılan ilk görseller, İspanya Merkez Bankası'nın hem içindeki hem de dışındaki kaosu gözler önüne seriyor. Sierra'nın saklanma yerini bulmasıyla hazırlıksız yakalanan Profesör, bankanın içinde güvende olan Lizbon. Savaş başlar!
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Daha fazla silah ve bir planı olmamasının çaresizliğiyle yüzleşen Çete, hayatta kalmak için her şeyini ortaya koymak zorundadır.