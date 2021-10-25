Netflix, kasım takvimini duyurdu

Dijital dizi, film ve belgesel platformu Netflix’te kasım ayında Türkiye’de yayımlanacak dizi ve filmler belli oldu. İşte kasım ayında Netflix'te izlenebilecek içerikler:
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Western Stars - Amerikalı şarkıcı, gitarist Bruce Springsteen’in aynı adı taşıyan albümünden yola çıkarak hazırlanan Westersn Stars isimli belgesel, ünlü sanatçının hayat hikayesine değiniyor.
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Sahtekar - Bill Condon’un yönetmenliğini yaptığı Sahtekar, uyarlama bir gerilim filmi. Yaşamı boyunca dolandırıcılık yapmış olan yaşlı Roy Courtnay, bir akşam yemeği için zengin dul Betty McLeish ile tanışır. Betty’nin servetine konmaya çalışan sahtekar hırsızımız gönlünü kaptırınca olaylar farklı gelişecektir. Betty’nin de gizemli geçmişi olayları gerilim filmine çevirecektir.
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The Harder They Fall - The Harder They Fall, ailesinin öldüren adamın peşine düşen bir adamın hikayesini konu ediyor. Nat Love , ailesinin ölümüne neden olan Rufus Buck’dan intikam almaya karar verir. Bu yüzden eski çetesini yeniden bir araya getiren Nat, Rufus’un hapisten çıkmasının ardından onun peşine düşer.
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Amina - Nijerya yapımı olan Amina 16. yüz yılda geçen bir dönem filmi. Nijerya’nın Zazzau bölgesinde yaşayan Amina, ailesinin krallığını savunmak için askerî beceri ve taktiklerden faydalanmalıdır.
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Narcos: Mexico 3. Sezon - Narcos: Mexico, Meksika’da süregelen uyuşturucu savaşlarının kökenlerine iniyor; uyuşturucu kartellerinin yükselişini konu ediniyor.
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The Unlikely Murderer - İsveç yapımı mini dizi. Bu dizi, İsveç Başbakanı Olof Palme’nin uğradığı suikastın görgü tanığı olduğunu iddia eden bir adamın aslında cinayet zanlısı olması ihtimalini konu alıyor.
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Kulüp - Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle tanıdığımız Zeynep Günay Tan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu yerli bir dizi. 1. kısım yayın tarihi 5 Kasım olan dizinin oyuncu kadrosunda, Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Salih Bademci, Fırat Tanış, Asude Kalebek gibi isimler yer alıyor.
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Lovehard - Bir flört uygulamasında ruh eşiyle tanışan Los Angeleslı yazar, Noel’de adama sürpriz yapmak için ülkenin öbür ucuna uçtuğunda sahte profille kandırıldığını anlar. Darren Barnet, James Saito ve Harry Shum Jr.ın rol aldığı bu romantik komedide Nina Dobrev’e Jimmy O. Yang eşlik ediyor.
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Big Mouth
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Doktor Sleep - The Shining’in devam filmi olan Doktor Sleep’in yönetmen koltuğunda Mike Flanagan oturuyor. The Shining’de izlediğimiz Danny artık bir yetişkindir. Danny gibi psişik yeteneklere sahip olan küçük bir kız ise Danny’i şeytani bir topluluğa karşı uyarır.
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Red Notice - Dünyanın en çok aranan sanat eseri hırsızı ve onun peşindeki FBI profil uzmanı, daima bir adım önde olan kurnaz bir soyguncuyu yakalamak için gönülsüzce suç ortağı olur. Bu eğlenceli ve komik aksiyon-macerada Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot birbirinin peşinde dünyayı dolaşıyor.
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Waves - Bağımsız filmlerden olan Waves, yaşadıkları trajik bir kayıptan sonra hayatları altüst olan bir ailenin hikâyesine odaklanıyor. Aile derin bir yasa boğulmuştur ancak hayatlarında yeni aşk da ortaya çıkacaktır.
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Beni Çok Sev - Beni Çok Sev’in yönetmen koltuğunda, 7. Koğuştaki Mucize filmiyle tanıdığımız Mehmet Ada Öztekin oturuyor. Filmin başrollerinde ise Ercan Kesal, Sarp Akkaya, Songül Öden, Füsun Demirel, Aleyna Özgeçen, Güner Özkul ve Ushan Çakır yer alıyor.
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Hellbound - Doğaüstü varlıkların insanları kanlı bir şekilde cezalandırarak cehenneme mahkûm ettiği bir ortam, ilahi adalet temelinde kurulan dinî bir gruba zemin hazırlar. “Zombi Ekspresi”ni yöneten Yeon Sang-ho imzalı bu kanlı gerilimde Yoo Ah-in, Kim Hyun-joo, Park Jeong-min başrollerde.