Netflix'in yıldızlar dolu filmi Don’t Look Up'tan ilk görseller paylaşıldı
08 Eylül 2021 16:13
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Netflix'in yıldızlarla dolu yeni filmi Don’t Look Up filminin ilk resmi görselleri paylaşıldı.
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The Big Short ve Vice isimli filmlerin yönetmeni olan başarılı isim Adam McKay'in yeni filmi Don’t Look Up'ın ilk resmi görselleri paylaşıldı.
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Filmin tam oyuncu kadrosu şu şekilde: Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Rob Morgan, Chris Evans, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry ve Tomer Sisley.
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Senaristliğini ve yönetmenliğini Adam McKay'in yaptığı Netflix filmi Don’t Look Up, 24 Aralık 2021'de Netflix'te yayınlanacak. Bahsi geçen ilk resmi görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.
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Don’t Look Up'ın Konusu : Astronomi lisansüstü öğrencisi Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) ve hocası Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) şaşırtıcı bir keşifle, Güneş sistemi içindeki bir yörüngede dönen bir kuyruklu yıldız tespit eder. Ancak bir sorun vardır. Kuyruklu yıldız, doğrudan Dünya'ya çarpacak şekilde ilerlemektedir. Diğer sorun ise, bu tehlikeyi kimsenin umursamamasıdır. Görünüşe göre dünyayı yok edebilecek Everest Dağı büyüklüğündeki bir cisimle ilgili uyarıları kulak arkası etmek insanlığın işine gelmektedir. Kate ve Randall, Dr. Oglethorpe'un yardımıyla bir medya turuna çıkar. Umursamaz Başkan Orlean (Meryl Streep) ile onun özel kalem müdürü olan dalkavuk oğlu Jason'ın ofisinde başlayan yolculukları, Brie (Cate Blanchett) ve Jack (Tyler Perry) tarafından sunulan eğlenceli sabah programı ile devam eder. Kuyruklu yıldızın çarpmasına sadece altı ay kalmışken haberlere çıkmaya çalışmak ve çok geç olmadan sosyal medya bağımlısı halkın dikkatini çekmek trajikomik bir göreve dönüşür. İkili, dünyanın göğe bakmasını nasıl sağlayacaktır?
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Netflix'in yıldızlar dolu filmi Don’t Look Up'tan ilk görseller paylaşıldı