Netflix'in yerli dizisi Kuş Uçuşu'ndan ilk görseller yayınlandı
18 Mayıs 2022 16:52
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Netflix, biri X diğeri Y kuşağını temsil eden, iki kadın arasında geçen ve merak dolu hikayesi ile dikkat çeken yeni dizisi Kuş Uçuşu’dan ilk kareleri paylaştı.
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Başrollerini, Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol’un paylaştığı kadrosunda Burak Yamantürk, İrem Sak ve Defne Kayalar gibi sevilen isimlerin de yer aldığı Kuş Uçuşu, 3 Haziran’da tüm dünya ile aynı anda Netflix’te.
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Yapımcılığını Kerem Çatay’ın, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Deniz Yorulmazer’in oturuyor.
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8 bölümlük Kuş Uçuşu’nun konusu ise kısaca şöyle; Kuş Uçuşu dünyada hala karar verici pozisyonlarda duran X kuşağıyla, yeni gelmekte olan Z kuşağının çarpışmasını anlatıyor. X kuşağı yeni dünyayı, sosyal medyayı, yeni mecraları ve iş kollarını anlamaya çalışırken, asıl büyük değişikliğin farkında değiller.
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Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolun yürünme şekli bambaşka artık. Yukarılara tırmanırken, çok çalışmanın erdemine güvenmek yerine “kuş uçuşu” gitmeye çalışan Aslı'yı izleyeceğiz. Hikaye, hedefine güdümlenmiş, en üstteki koltuğa oturabilmek, masadaki önemli kişi olabilmek için mücadele eden Aslı’nın, yeni dünyanın yöntemleriyle kazanıp kazanamayacağını sorgulayacak.
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Netflix'in yerli dizisi Kuş Uçuşu'ndan ilk görseller yayınlandı
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Netflix'in yerli dizisi Kuş Uçuşu'ndan ilk görseller yayınlandı