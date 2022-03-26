Netflix'in yayından kaldıracağı dizi ve filmler
26 Mart 2022 13:14
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Netflix'in yayından kaldıracağı dizi ve filmler
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Netflix, Nisan ayı hazırlıklarına başladı. Platform, Mart ayında son kez kullanıcılarla buluşacak dizi ve filmlerin listesini ve son yayın tarihini duyurdu.
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The Terminal (28 Mart)
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Peasants Rebellion (30 Mart)
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One-Punch Man (31 Mart)
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March Comes in Like a Lion (31 Mart)
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Pokémon: İndigo Ligi (31 Mart)
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Vampire Knight (31 Mart)
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Pokémon: Güneş ve Ay (31 Mart)
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