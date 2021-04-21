Netflix'in mayıs ayında yayınlanacak içerikleri belli oldu
Dijital yayın platformu Netflix'te mayıs ayında ekrana gelecek yeni yapımlar
21 Nisan 2021 09:45
113
Netflix'in mayıs ayında yayınlanacak içerikleri belli oldu
213
Selena: Tejano Müziğinin Kraliçesi (Selena: The Series) - 4 Mayıs, Meksika kökenli ABD'li şarkıcı Selena'nın şöhret basamaklarını tırmanışını konu alan dizi ikinci sezonuyla hayranlarla yeniden bir araya gelecek.
313
Sam'in Oğulları: Şeytani Tarikatın İzinde (The Sons of Sam: A Descent Into Darkness) - 5 Mayıs, 1970'li yılların sonunda gündemi sarsan ve gazeteci Maury Terry'nin takip ettiği ürpertici olayları ortaya çıkaran "Sam'in Oğulları" 4 bölümden oluşan bir mini dizi şeklinde yayımlanacak.
413
Ve Yarın Tüm Dünya (And Tomorrow the Entire World) - 6 Mayıs, Anarşist bir gruba katılan hukuk fakültesi öğrencisinin başından geçenlere odaklanan filmin oyuncu kadrosunda Mala Emde, Noah Saavedra, Tonio Schneider gibi isimler yer alıyor.
513
Yol Yorgunu (Milestone) - 7 Mayıs, Suvinder Vicky ve Lakshvir Saran'ın başrollerinde oynadığı film deneyimli bir kamyoncunun genç bir şoförü eğitmesi sırasında yaşadıklarını işliyor.
613
Jupiter's Legacy - 7 Mayıs, Netflix, Jupiter's Legacy dizisiyle süper kahraman tutkunlarına yeni bir içerik sunuyor.
713
Canavar Harmon (Monster) - 7 Mayıs, Cinayetle sonuçlanan bir soygun nedeniyle yargılanan bir gencin masumiyetini kanıtlamaya çalıştığı filmde Kelvin Harrison Jr., Jennifer Hudson gibi isimler yer alıyor.
813
Oksijen (Oxygen) - 12 Mayıs, Fransız yapımı bir bilim kurgu ve gerilim olan filmin yönetmen koltuğunda Alexandre Aja oturuyor.
913
The Upshaws - 12 Mayıs, Komedi dizi The Upshaws, işçi sınıfından siyahi bir ailenin gündelik hayatını ve daha iyi bir hayat için verdikleri mücadeleyi anlatıyor.
1013
Ferry - 14 Mayıs, Uyuşturucu baronu Ferry Bouman'ın esrarengiz maceralarını işeleyen yapımda Frank Lammers ve Elise Schaap başrollerde.
1113
Penceredeki Kadın (The Woman in the Window) - 14 Mayıs, Gary Oldman ve Anthony Mackie gibi önemli Hollywood yıldızlarının kadrosunda yer aldığı film, agorafobi nedeniyle dışarı çıkamayan bir psikoloğun komşusunu gözetlerken tanık olduklarını anlatıyor.
1213
Baggio: İlahi At Kuyruğu (The Divine Ponytail) - 26 Mayıs, Futbol efsanelerinden Roberto Baggio'nun kariyerini anlatan film futbol tutkunlarına vakit geçirmek için iyi bir alternatif sunuyor.
1313
The Kominsky Method - 28 Mayıs Michael Douglas, Alan Arkin, Sarah Baker, gibi isimlerin yer aldığı sevilen dizinin yeni sezonu mayısta izleyenleriyle buluşacak.