Netflix'in kütüphanesinden kaldıracağı dizi ve filmler
10 Mayıs 2022 16:16
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Netflix, Mayıs ayında son kez kullanıcılarla buluşacak dizi ve filmlerin listesini ve son yayın tarihini duyurdu. Netflix'in yayından kaldıracağı dizi ve filmler:
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Terminatör 2: Mahşer Günü (15 Mayıs)
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Orman Çetesi (18 Mayıs)
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Interstellar (31 Mayıs)
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Harry Potter serisi (31 Mayıs)
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Fantastik Canavarlar serisi (31 Mayıs)
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Zombieland (31 Mayıs)
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Friends (Tarih belirtilmedi)
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South Park (14 Mayıs)
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