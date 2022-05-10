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Netflix'in kütüphanesinden kaldıracağı dizi ve filmler

10 Mayıs 2022 16:16

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Netflix, Mayıs ayında son kez kullanıcılarla buluşacak dizi ve filmlerin listesini ve son yayın tarihini duyurdu. Netflix'in yayından kaldıracağı dizi ve filmler:

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Cats (9 Mayıs)

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Yerçekimi (14 Mayıs)

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Ex Machina (15 Mayıs)

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Terminatör 2: Mahşer Günü (15 Mayıs)

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Jaws (15 Mayıs)

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Hulk (15 Mayıs)

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Dolittle (16 Mayıs)

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Orman Çetesi (18 Mayıs)

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Interstellar (31 Mayıs)

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Harry Potter serisi (31 Mayıs)

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Fantastik Canavarlar serisi (31 Mayıs)

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Zombieland (31 Mayıs)

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Friends (Tarih belirtilmedi)

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South Park (14 Mayıs)

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Bad Blood (30 Mayıs)

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