T24 LogoT24 Logo

Netflix'in Kasım ayı programı belli oldu

Netflix'in Kasım programında izleyici ile buluşacak dizileri belirlendi. Bilinen dizilerin yeni sezonlarının olduğu programa yeni diziler de eklendi.

28 Ekim 2020 14:04

Önümüzdeki ay öne çıkacak yapımlar

Önümüzdeki ay öne çıkacak yapımlar

ETİKETLER

netflixkasım2020
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24