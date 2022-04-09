Netflix'in en çok izlenenler listesinde 'Uysallar' sürprizi
Netflix, bu haftanın en çok izlenen 10 yapımını açıkladı. 28 Mart - 3 Nisan Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde yerli yapım 'Uysallar' dizisi, film kategorisinde ise 'Sen Yaşamaya Bak' zirvede yer aldı. İşte film ve dizilerde ilk 5 sıra
09 Nisan 2022 12:17
110
Dizi sıralamasında 5. sırada Bridgerton (1. Sezon) yer aldı
210
4 - Pera Palas'ta Gece Yarısı
310
3 - Kardeş Payı (1. Sezon)
410
2 - Bridgerton (2. Sezon)
510
1 - Uysallar
610
Film sıralamasında 5 sırada Kara Yengeç bulunuyor
710
4 - Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit 4. The Adam Project