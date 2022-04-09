T24 LogoT24 Logo

Netflix'in en çok izlenenler listesinde 'Uysallar' sürprizi

Netflix, bu haftanın en çok izlenen 10 yapımını açıkladı. 28 Mart - 3 Nisan Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde yerli yapım 'Uysallar' dizisi, film kategorisinde ise 'Sen Yaşamaya Bak' zirvede yer aldı. İşte film ve dizilerde ilk 5 sıra

09 Nisan 2022 12:17

110

Dizi sıralamasında 5. sırada Bridgerton (1. Sezon) yer aldı

210

4 - Pera Palas'ta Gece Yarısı

310

3 - Kardeş Payı (1. Sezon)

410

2 - Bridgerton (2. Sezon)

510

1 - Uysallar

610

Film sıralamasında 5 sırada Kara Yengeç bulunuyor

710

4 - Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit 4. The Adam Project

810

3 - Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit

910

2 - 9,75

1010

1 - Sen Yaşamaya Bak

netflixuysallarpara palasta bir gecekardeş payı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24