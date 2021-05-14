Netflix'in duyurduğu Fatih Terim belgeseli, sosyal medyada tepki çekti: "Zamanlama çok manidar", "Üyeliğimi iptal ediyorum"
Netflix Türkiye, platformda yakında Fatih Terim hakkında bir belgesel yayınlanacağını açıkladı. Netflix Türkiye'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz Fatih Terim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix’te" denildi.
14 Mayıs 2021 15:29
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Bazı twitter kullanıcıları bu içeriğe tepki göstererek Netflix üyeliklerini iptal edeceklerini duyurdular. İşte o paylaşımlar: