Netflix, haziran ayında yayınlanacak içerikleri açıkladı
Dizi ve film platformu Netflix, haziran ayında yayınlayacağı orijinal dizi ve filmleri ile lisanslı içeriklerini açıkladı.
27 Mayıs 2020 22:27
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İşte Netflix'te haziran ayında izleyebileceğiniz içerikler...
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13 Reasons Why (Son Sezon - 5 Haziran)
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Reality Z (İlk Sezon - 10 Haziran)
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Marcella (3. Sezon - 14 Haziran)
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The Politician (2. Sezon - 19 Haziran)
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Dark (Son Sezon - 27 Haziran)
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Yarın Tek Bilet (19 Haziran)
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Eurovision Şarkı Yarışması: Fira Saga'nın Hikayesi (26 Haziran)
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Biz Böyleyiz (12 Haziran)
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