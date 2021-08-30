Netflix, eylül takvimini duyurdu
30 Ağustos 2021 12:15
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Dijital dizi, film ve belgesel platformu Netflix’te ağustos ayında Türkiye’de yayımlanacak dizi ve filmler belli oldu. İşte ağustos ayında Netflix'te izlenebilecek içerikler:
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Aşk 101: 2. Sezon - 30 Eylül
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La Casa de Papel: 5. Kısım: İlk Beş Bölüm - 3 Eylül
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Sex Education: 3. Sezon - 17 Eylül
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Into the Night: 2. Sezon- 8 Eylül
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Lucifer: Son Sezon - 10 Eylül
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Midnight Mass – Gece Yarısı Ayini - 24 Eylül
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The Chestnut Man - 29 Eylül
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On the Verge - 7 Eylül
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Nailed It!: 6. Sezon - 15 Eylül
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Worth – Hayatın Bedeli - 3 Eylül
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The Starling - 24 Eylül
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Nightbooks – En Korkunç Masal - 15 Eylül
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Intrusion – Ev Baskını - 22 Eylül
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The Stronghold - 17 Eylül
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Schumacher - 15 Eylül
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Kan Kardeşler: Malcolm X ve Muhammed Ali -9 Eylül
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Perde Arkası: Kırılma Noktası – Untold: Breaking Point - 7 Eylül
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