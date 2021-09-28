Netflix en popüler 10 film ve dizi listesini açıkladı
28 Eylül 2021 13:00
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Listede yer alan en popüler 10 dizi:
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Bridgerton 1. Sezon / Dizi konusu itibariyle izleyiciyi Regency dönemine bir yolculuğa çıkarıyor. 1813 yılında Londra’da resmi olarak “kur yapma sezonu” başlıyor. Her soylu ailenin amacı aynı: Kızlarının en doğru, en makul evliliği yapmasını sağlayarak toplumsal statülerini güçlendirmek. Londra’nın en elit ailelerinden Bridgerton ve Featherington ailelerinin kızları da bu amansız koca avında birbirlerine rakip oluyor. Dizi Bridgerton hanesinde, Daphne’nin bu entrikalarla dolu evlilik borsasında hayallerindeki aşkı arayışını anlatıyor.
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Lupin 2. Sezon / Paris’te gerçekleşen bir soygunu anlatan dizi, haksız yere işlemediği bir suçtan dolayısıyla ölen bir adamın oğlunu anlatıyor. Lupin konusu Dizide Assane Diop, Senegal asıllı bir Fransız’dır. Çocukluğunda Lupin kitabını çok seven ve bu kitapla büyüyen Diop, geleceğini de kitaba göre şekillendirir. Diop, yıllar önce babasının kendisini asmasının nedenini araştırmaya başlar ve babasına hırsızlık damgası vuran Bay Pelligrini’ye karşı babasının adını temize çıkarmak için mücadele verir.
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The Witcher 1. Sezon / The Witcher'ın fantastik hikayesinde, yüzyılı aşkın süredir bir arada yaşayan insanlar, cüceler ve elfler arasındaki barış sona erer ve yeni bir ırklar arası savaş patlak verir. The Witcher olarak nam salan acımasız suikastçı Geralt of Rivia, vaadedilen çocuğun doğumunu beklemektedir. Bu çocuk dünyanın tüm dengesini değiştirecek güce sahiptir.
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Sex/Life 1. Sezon / Banliyöde yaşayan Billie iyi bir anne ve eştir. Cooper ile evlenmeden önce Billie'nin bambaşka bir hayatı vardır. Billie, iki küçük çocuğuyla günlük aile hayatına bağlı olsa da geçmişe özlem duyar. Özellikle eski erkek arkadaşı Brad ile olan ilişkisine özlem duyan Billie'nin hayatı, eski sevgilisinin yeniden hayatına girmesiyle bambaşka bir hal alır. Billie, cesur cinsel geçmişi ve mevcut yaşamı arasında ikilemde kalır.
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Stranger Things 3. Sezon / Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.
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Money Heist 5. Sezon / La Case De Papel'de bir soygun hikayesi anlatılıyor. Soygunun başında Profesör lakaplı biri İspanya Kraliyet Darphanesi'ni soymak için ekibini toplarlar. Profesör her biri ayrı alanında ün yapmış suçlu kişileri bir araya getirir.Sonrasında ise beş ay boyunca bir eve kapanarak, her ihtimali hesaba katarak, ek planlar yaparak kusursuz soygunu planını yapıyorlar. 5 ayın bitmesinden sonra planı devreye giriyor ve soygun başlıyor. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.
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Tiger King 1. Sezon / Eli silahlı, çok eşli bir country şarkıcısı olan Joe, büyük kedilere ilgisi olan bir adamdır. Oklahoma'da bir yol kenarı hayvanat bahçesi işleten Joe ve onun gibi büyük kedilere karşı tutku besleyen uyuşturucu baronları, dolandırıcılar ve tarikat liderlerinden oluşan topluluğun hayatı oldukça karmaşıktır.
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The Queen's Gambit / The Queen's Gambit hedefi dünyanın en büyük satranç oyuncusu olmak olan Elizabeth Harmon isimli satranç dahisi bir öksüzün sekiz ila yirmi iki yaşları arasında alkol, ilaç bağımlığı ve duygusal güçlüklerle mücadele ettiği yaşam öyküsünü takip ediyor.
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Sweet Tooth 1. Sezon / Sweet Tooth, izleyiciyi on yıl önce yaşanan Büyük Çöküş’ün dünyanın altını üstüne getirdiği ve gizemli bir şekilde melezlerin ortaya çıkmasına yol açtığı; bebeklerin yarı insan, yarı hayvan olarak doğduğu bir dünyaya davet ediyor. Gözlerden uzaktaki orman evinde güvenli bir şekilde on yıl yaşayan Gus adlı melez bir geyik-çocuk, beklenmedik şekilde Jepperd adlı yalnız bir gezginle arkadaşlık kurar. Bu ikili, Amerika’dan geriye kalan topraklarda olağanüstü bir maceraya çıkarak Gus’ın kökeni, Jepperd’ın geçmişi ve yuva denen şeyin gerçek anlamı hakkındaki sorulara yanıt arar.
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Emily in Paris 1. Sezon / Dizinin konusu, Ortabatıdan, beklenmedik bir iş fırsatı için Paris’e taşınan, yirmi yaşlarında hırslı Amerikalı bir kadın olan Emily, saygıdeğer bir Fransız pazarlama firmasına Amerikan bakış açısını getirmekle görevlendirilir. Emily’nin kariyeri, yeni arkadaşlıkları ve aşk hayatıyla hokkabazlık yaparken yabancı bir şehirde yaşamın zorlukları ile karşılaşacaktır.
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Listede yer alan en popüler 10 film ise şöyle:
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Extraction / Silah satıcıları ve kaçakçılara ait bir dünyada, uyuşturucu lordları arasında geçen savaşta piyon olan genç bir çocuğun hikayesini konu ediliyor. Kaçırılıp, dünyanın en ücra şehrine gönderilen Hintli çocuğun işadamı olan babası, oğlunu kurtarması için bir adam kiralar. Tyler Rake adındaki adamın dünyada kaybedecek hiçbir şeyi yoktur.
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Bird Box / Peşlerinde olanlardan kurtulmak için gözleri bağlı bir şekilde yola koyulan bir kadın ve çocuklarının hikayesini konu ediyor. Her şey tam beş yıl öncesinde başlar. Başlangıçtan bu zamana kadar hayatta kalmayı başaran Malorie ve iki çocuğu için hayat bu süreçte hiç de kolay olmaz.
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Spencer Confidential / Spenser Kanunları , bir cinayeti çözmek için birlikte hareket etmek zorunda kalan eski bir suçlu ile eski bir polisin hikayesini konu ediyor. Spenser, eski bir polis memurudur. Yıllar önce ayrıldığı Baston’a geri dönen Spenser, burada eski bir suçlu olan Hawk ile birlikte yaşamaya başlar. Hawk ile Spenser, arkalarında bıraktıkları hayattan ne kadar uzaklaşmak isteseler de kendilerini yeniden suç dolu bir dünyanın içinde bulurlar.
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6 Underground / Kenti suçlulardan kurtarmak için kendilerini ölü olarak gösterip, suçluların peşine düşen 6 kişilik milyalder grubun hikayesini konu ediyor. 2007'de başlayan uzun soluklu Transformers serisinin ünlü yönetmeni Michael Bay'in kamera arkasına geçeceği aksiyon filminin başrolünü Ryan Reynolds üstleniyor.
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Murder Mystery / Evliliklerini canlandırmak için tatile çıkmayı planlayan bir çiftin başına gelenleri konu ediyor. New York’da yaşayan bir polis ve karısı, evliliklerinde sönen ateşi yeniden canlandırmak için Avrupa’ya tatile gitmeyi planlar. Her şeyi geride bırakıp Avrupa’ya giden çift, bir gün dost canlısı bir milyarderin yatında yaptığı bir partiye davet edilir. Ancak çiftin tatilleri, kendilerine gelen bu teklifi kabul etmeleriyle kabusa döner.
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The Old Guard / Yıllardır paralı askerlik yapan, Andy komutası altındaki seçkin bir ekip kendileri gibi ölümsüz başka birinin olduğunu öğrenirler ve buldukları izin peşinden gitmeye karar verirler. Aynı zamanda kötü amaçlı bir organizasyon tarafından ölümsüzlüklerinin kanıtı olan belgeler ile karşılaşan ekip bu komployu çözmek için mücadele ederler.
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Enolo Holmes / Kayıp annesini arayan Enola Holmes adlı cesur genç kız, ağabeyi Sherlock'u kurnazlıkla alt etmek ve kaçak bir lorda yardım etmek için hafiyelik becerilerini kullanır.
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Project Power / New Orleans sokaklarında yeni bir hap ortaya çıkmıştır. Bu hapı içenin kendine özgü bir güç kazandığı söylentileri kulaktan kulağa ulaşır. Tek bityeniği vardır, o da hapı almadan hiçbir şey belli değildir, aldıktan sonra kurşungeçirmez bir cilde, görünmezliğe ve süper güçlü kaslara sahip olunabileceği gibi ölümle de sonuçlanabilir. Bu hapın varlığı şehirdeki suç oranını giderek yükseltmektedir. Kritik seviyelere gelen suç oranına karşı yerel bir polis, genç bir uyuşturucu satıcısı ve gözünü intikam bürümüş bir eski asker, güce gülce savaşma yolunu seçer. Hapı almayı göze alarak, bu hapın çıkış noktasını bulana kadar durmayacaklardır.
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Army of the Dead / Las Vegas’taki bir zombi salgını sırasında yaşananları konu ediyor. Bir adam salgın sırasında bir grup paralı askeri bir araya getirir ve büyük oynamaya karar verir. Ekip, karantina bölgesine girmeye cesaret ederek gelmiş geçmiş en büyük soygunu gerçekleştirmeye çalışır.
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Fatherhood / kızının doğumundan bir gün sonra karısının beklenmedik ölümü ile sarsılan bir babanın, kızını tek başına büyütme çabasını konu ediyor.