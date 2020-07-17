Netflix, en çok izlenen 10 orijinal filmini açıkladı
17 Temmuz 2020 16:18
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Netflix, açıldığı günden bugüne en çok seyredilen ilk 10 orijinal filmini listeledi. İşte o filmler:
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10 - The Perfect Date: 48 milyon
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9 - The Platform: 56.2 milyon
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8 - The Wrong Missy: 59 milyon
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7 - Triple Frontier: 63 milyon
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6 - The Irishman: 64.2 milyon
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5 - Murder Mystery: 73 milyon
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4 - 6 Underground: 83 milyon
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3 - Spenser Confidential: 85 milyon
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2- Bird Box: 89 milyon
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1 - Extraction: 99 milyon
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