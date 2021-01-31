Netflix, dolandırıcı Anna Sorokin'e hikayesi için 320 milyon dolar verdi
31 Ocak 2021 10:24
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Kendisini "zengin bir mirasçı" olarak tanıtarak New York sosyetesine dahil olmaya çalışan Anna Sorokin, Yakalandıktan sonra çıktığı duruşmada 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kendisine 68 milyon dolarlık bir miras kaldığını söyleyerek bankaları, otelleri ve çeşitli zengin insanları dolandırmıştı.
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Netflix'in de Sorokin'in hikâyesini dizi yapmak istediği belirtilmişti. Anna Sorokin, hikâyesinin dizi yapılması için Netflix'ten 320 bin dolar aldı.
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2017 yılında tutuklanan Anna Sorokin, Netflix'ten gelen paranın 199 bin dolarını dolandırdığı bankalara, 24 bin dolarını ise aldığı cezalara ödeyecek. Citibank'a 70 bin dolar ödemeyi kabul eden Sorokin, City National Bank'e 100 bin dolar, avukatlarına ise 75 bin dolarlık ödeme gerçekleştirdi.
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Anna Delvey'i Ozark, Maniac ve Sin City: A Dame to Kill For'da gördüğümüz Julia Garner canlandıracak. Ayrıca daha önce Orange is the New Black'te izlediğimiz Laverne Cox ile Oz ve The Mentalist'te gördüğümüz Terry Kinney de dizide yer alacak isimlerden.
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Inventing Anne dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak ve 2021 yılında seyircilerin beğenisine sunulacak. Dizinin net yayın tarihi henüz bilinmiyor.
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Netflix, dolandırıcı Anna Sorokin'e hikayesi için 320 milyon dolar verdi