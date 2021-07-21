Netflix belgeseli "Zorba Nasıl Olunur?" sosyal medya gündeminde
21 Temmuz 2021 16:37
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Dijital yayın platformu Netflix'in son belgeseli 'Zorba Nasıl Olunur', sosyal medyada büyük ses getirdi. 6 bölümden oluşan belgesel, yayımlandığı andan itibaren Türkiye’de en çok izlenenler listesinde yer almaya başladı.
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Emmy, Altın Küre ve Ekran Oyuncuları Derneği ödüllerine sahip usta isim Peter Dinklage'in (Game of Thrones) anlatıcılığını ve yapımcılığını üstlendiği Netflix belgesel dizisi "How to Become a Tyrant (Zorba Nasıl Olunur?)" birinci sezonuyla başladı.
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6 bölümden oluşan belgesel, yayımlandığı andan itibaren Türkiye’de en çok izlenenler listesinde yer almaya başladı.
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Söz konusu belgesel dizi; Hitler, Saddam Hüseyin, Stalin, İdi Amin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Kaddafi’nin yönetim tarzlarını konu ediniyor. Belgesel bugünlerde sosyal medyanın yanı sıra ekonomistlerin ve tiyatrocuların da gündeminde yer aldı.
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Tiyatrocu Levent Üzümcü, belgeseli “Nasıl Zorba Olunur? İzlediniz mi? İzlemediyseniz izleyiniz, nasıl zorba olunduğunu daha iyi anlarsınız” diyerek önerdi.
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Ekonomist Mahfi Eğilmez de, “Netflix'deki 'Zorba Nasıl Olunur?' adlı belgesel diziyi izlemenizi öneririm” ifadelerini paylaştı.
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'PuCCa' adıyla bilinen fenomen Pınar Karagöz ise “Netflix’de İzlesenize şunu… Özellikle Saddam bölümünü. Bildiğin kaynımın aynısı” diyerek diziyi takipçilerine önerdi.