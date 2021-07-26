Netflix, ağustos takvimini duyurdu

Dijital dizi, film ve belgesel platformu Netflix’te ağustos ayında Türkiye’de yayımlanacak dizi ve filmler belli oldu. İşte ağustos ayında Netflix'te izlenebilecek içerikler:
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44 Kedi (44 Cats) (3. sezon - 1 Ağustos) Şarkı söyleyen kediler Limpo, Milady, Pilou ve Köfte yeni maceralarıyla izleyicilerle buluşacak.
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Seni Özlemişim: Yönetmenin Kurgusu (I Missed You: Director's Cut) (1 Ağustos) Film, iş bağımlısı bir kadının daha önce sosyal medyada engellediği iki kişinin hayatına yeniden girmesinin ardından yaptığı tercihlere dair hayatını sorgulamasını konu alıyor.
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Shiny Flakes: 19'unda Uyuşturucu Baronu (Shiny Flakes: The Teenage Drug Lord) (3 Ağustos) Belgesel, Netflix'in "How To Sell Drugs Online (Fast)" dizisine ilham veren hikâyeyi izleyicilerle buluşturuyor.
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Çok Gizli UFO Projeleri (Top Secret UFO Projects: Declassified) (1. sezon - 3 Ağustos) Peter Vachler'in imzalı belgesel dizide UFO'ların varlığına yönelik komplo teorileri mercek altına alınırken, birçok gizli belge de tartışmaya açılacak.
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Pray Away (3 Ağustos) Ryan Murphy'nin yapımcılığını üstlendiği belgeselin yönetmen koltuğunda Kristine Stolakis oturuyor.
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"76" (4 Ağustos) Gerçek bir hikâyeden esinlenen film, hamile bir kadını ve Nijerya'daki askeri darbede rol almakla suçlanan eşinin hikâyesini konu alıyor.
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Cocaine Cowboys: The Kings of Miami (4 Ağustos) Gerçek bir suç hikâyesine dayanan mini dizi, liseyi bırakıp Miami'nin en büyük uyuşturucu baronlarına dönüşen iki arkadaşın hikâyesini odağına alıyor.
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Cooking with Paris (4 Ağustos) Yemek programı, Paris Hilton ve arkadaşlarının tariflerini ekranlara getirecek.
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Navarasa: Dokuz Duygu (1. sezon - 6 Ağustos) Antoloji dizisi, Hint estetik teorisindeki 9 duyguyu ele alıyor.
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The Swarm (6 Ağustos) Fransız yapımı korku filmi, yüksek proteinli besin olarak çekirge yetiştiren bir annenin ters giden planlarını konu alıyor.
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Shaman King (1. sezon - 9 Ağustos)
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Kurtlarla Yaşam (Misha and the Wolves) (11 Ağustos) Film, Holokost'tan kaçarak kurtların arasında yaşamaya başlayan bir kadının hikâyesini anlatıyor.
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İhanetin Beş Yüzü (Gone For Good) (13 Ağustos) Fransız yapımı mini dizi, Harlan Coben'in aynı isimli romanından uyarlandı.
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The Witcher: Nightmare of the Wolf (23 Ağustos) Animasyon film, Netflix'in The Witcher evrenini genişletecek.