Netflix açıkladı: Bridgerton, 82 milyonla izlenme rekoru kırdı
Netflix, Bridgerton dizisinin izlenme rekorunu kırdığını açıkladı. Bridgerton’ın bugüne kadar 82 milyon kullanıcı tarafından izlendiği duyuruldu.
28 Ocak 2021 11:48
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Netflix, Bridgerton dizisinin izlenme rekorunu kırdığını açıkladı. Bridgerton’ın bugüne kadar 82 milyon kullanıcı tarafından izlendiği duyuruldu.
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İkinci sezon için onay alan Bridgerton’dan önce bu rekor ilk 28 gününde 76 milyon kişi tarafından izlenen The Witcher’daydı.
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Shonaland yapımı Bridgerton, Julia Quinn’in romanlarından uyarlandı.
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Dizi Japonya dışında, 83 ülkenin Netflix sıralamalarında bir numarayı gördü.
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Bridgerton’ın sevilmesinin nedenleri arasında dönem dizilerinde ırkçılığı ve toplumsal cinsiyet kalıplarını kırması gösterildi.
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Netflix açıkladı: Bridgerton, 82 milyonla izlenme rekoru kırdı
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Netflix açıkladı: Bridgerton, 82 milyonla izlenme rekoru kırdı
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