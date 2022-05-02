Netflix, 2 dizisini daha iptal etti

Geçtiğimiz günlerde, son 10 yılda ilk kez abone kaybı yaşadığı açıklanan Netflix, 2 dizisini iptal etti.
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1 Şubat'ta ikinci sezonuyla dönen "Raising Dion", yeni sezonun yayınlanmasından yaklaşık üç ay sonra iptal oldu. 8 Ekim'de 10 bölümlük sezonuyla ekrana gelen komedi dizisi "Pretty Smart" ise ilk sezonunun ardından iptal edildi.
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"Raising Dion" dizisinin iptal haberini, dizinin oyuncularından Sammi Haney sosyal medya hesabından duyurdu. 2015'te yayımlanan çizgi romandan ve Dennis Liu imzalı kısa filmden uyarlanan bilim kurgu dizisi "Raising Dion"da Alisha Wainwright, Ja’Siah Young, Haney, Jazmyn Simon, Jason Ritter, Griffin Robert Faulkner, Ali Ahn ve Michael B. Jordan rol alıyor.
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"Pretty Smart" dizisinin kadrosunda Emily Osment, Olivia Macklin, Gregg Sulkin, Cinthya Carmon ve Michael Hsu Rosen yer alıyor.
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Netflix son olarak Jeff Smith‘in çizgi romanı 'Bone'un uyarlamasını iptal etti. İptal edilen projelere Roald Dahl’ın "The Twist" filminin animasyon uyarlaması ve Lauren Faust’un "Toil and Trouble" filmi de eklendi. Ayrıca Will Smith‘in başrolünde olduğu filmin devamı olan "Bright 2" de iptal edildi.