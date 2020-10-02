Nesrin Cavadzade: Bana gönderilen müstehcen fotoğrafları biriktiyorum, sergi açacağım
02 Ekim 2020 12:11
14
Oyuncu Nesrin Cavadzade, çıplak fotoğraf göndererek kendisini taciz eden erkeklerin fotoğraflarıyla sergi açacağını söyledi.
24
Cavadzade 4 yıl önce sosyal medyadaki bazı erkek takipçilerinin kendisine müstehcen fotoğraflar gönderdiğini söylemiş, "O fotoğraflardan sergi bile açabilirim" demişti.
34
Oyuncuya sosyal medyadaki tacizin devam edip etmediği soruldu.
44
Cavadzade ise "Ediyor ve ben hâlâ biriktiriyorum. Kimse kendini çok zeki ve kurnaz sanmasın. Hâlâ saklıyorum o fotoğrafları, vakti gelince yayınlarım." diye yanıt verdi.
© Tüm hakları saklıdır.