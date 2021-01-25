Neslihan Atagül yerine Sefirin Kızı'nde oynayacak Tuba Büyüküstün'ün bölüm başı alacağı ücret ortaya çıktı
Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanmasının ardından 'Sefirin Kızı' dizisinin kadrosundan ayrılan Neslihan Atagül yerine gelen Tuba Büyüküstün sete çıktı. Sosyal medya hesabından çekimlere başladığını duyuran oyuncunun bölüm başı alacağı ücret ortaya çıktı.
25 Ocak 2021 19:40
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Yakalandığı bağırsak rahatsızlığı sonrası tedavisi için oynadığı diziden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün gelmişti.
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Yeni dizisinde birçok ünlü oyuncu ile birlikte rol alacak olan Büyüküstün, duygularını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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38 yaşındaki oyuncu mesajında; "Hem tanıdık, hem yepyeni bir yolculuk başlıyor. Çok sevgili eski partnerim Engin, canım senaristim, dostum Eylem, bu sektördeki ilk yıllarımda tanıştığım sevgili Emre, daha önce pek çok projeme ev sahipliği yapmış Star TV ile tekrar çalışacak olmanın keyfiyle, yepyeni bir karakterle sizinle buluşacak olmanın heyecanını birlikte yaşıyorum. Hepimiz için açık havada derin bir nefes almak gibi bir deneyim olması dileğiyle. Hoşbuldum. Yakında görüşmek üzere" dedi.
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Bir dönem 'Kara Para Aşk' dizisinde Engin Akyürek'le başrolde yer alan Tuba Büyüküstün, yıllar sonra eski partneri ile yeniden bir araya geldi.
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Posta gazetesinin haberine göre; yapım şirketi Tuba Büyüküstün’ün ‘Sefirin Kızı’nı kabul etmesi için 3 milyon TL transfer ücreti ödedi.
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Ayrıca güzel oyuncunun bölüm başı, Engin Akyürek gibi 200 bin TL alacağı iddia edildi. Bunlara ek olarak Büyüküstün, yurt dışı satışlarından da pay alacak.