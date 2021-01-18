Neslihan Atagül Doğulu, Sefirin Kızı'ndan ayrıldı

Sefirin Kızı’nda Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül, diziden ayrıldı.
18 Ocak 2021 20:59
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Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nda Engin Akyürek ile başrolü paylaşan Neslihan Atagül, sağlık problemleri nedeniyle Nare karakterine veda etti.
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Sefirin Kızı dizisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu’nun sağlık sorunları nedeni ile senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım’ın aramızda olamayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz. Sefirin Kızı Nare olarak serüvenimizin en kıymetlilerinden olan sevgili Neslihan Atagül Doğulu’ya tüm özverili çalışması ve bugüne kadarki katkıları için yürekten teşekkür ediyor, geçmiş olsun diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Geçen hafta Atagül'ün sağlık sorunları yaşadığı, Hızla kilo kaybı yaşayan 28 yaşındaki oyuncuya doktorların geçirgen bağırsak sendromu teşhisi koyduğu iddia edilmişti.
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Rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenen Neslihan Atagül, 10 gün rapor almak zorunda kalmıştı.