Neslihan Atagül'den sağlık durumuna ilişkin açıklama
Star'da yayınlanan 'Sefirin Kızı' dizisinden geçirgen bağırsak hastalığı nedeniyle ayrılan oyuncu Neslihan Atagül, sağlık durumuyla ilgili sorulara yanıt verdi.
01 Mart 2021 11:01
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Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre Zekeriyaköy'de bulunan bir eczane çıkışında yeğenini araca bindirmeye çalışan Neslihan Atagül Doğulu, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
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Doğulu, "Artık daha iyiyim tabii. Dinleniyorum, kendimi çok yormayacak şeyler yapıyorum. Ama daha iyiyim" şeklinde konuştu. Ünlü oyuncu, daha sonra aracının direksiyonuna geçerek uzaklaştı.
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Zor günler geçiren Atagül, "Daha iyiyim. Gördüğünüz gibi, iki adım atınca yoruluyorum ama en azından biraz daha hayata karışmaya başladım. İyiyim yani" ifadelerini kullanmıştı.
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Rol aldığı diziye veda eden oyuncu, "4-5 kilo verdim. Öyle olmak durumunda kaldı. Dinlenmem gerekiyordu. Bünyem pek kaldıramadı yoğun tempoyu. O sebeple ayrıldım" demişti.
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