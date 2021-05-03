Neslihan Atagül: Bir sürü zorluk atlattım

Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Neslihan Atagül, bilinmeyenlerini anlattı. Dar gelirli bir ailede büyüdüğünü söyleyen Atagül, "Yaşadığın yerde kimsenin sana inanmaması üzücü ama kendi içimde inandığıma tutundum. Velhasıl kelam bir sürü zorluk atlattım" diye konuştu
03 Mayıs 2021 18:46
16
2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile nikah masasına oturan Neslihan Atagül, oyuncu olmak için çok çabaladığını söyledi. Kendi dijital dergisi Hadsiz'e konuşan Atagül, "Dar gelirli bir ailede büyüdüm. 13 yaşında bilinmeyen numaraları arayıp bir ajans numarası aldım" dedi.
26
28 yaşındaki oyuncu, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürü: Aradım, 'Ajansınıza kaydolmak istiyorum' dedim. Annemle gittik, beni kabul ettiler ama 6 ay ses çıkmadı. Sonra bir audition (seçmeler) için aradılar. Pazardan yeni kıyafetler aldım. Meğer deneme çekimiymiş. Ama heyecanımı kaybetmedim. Yaşadığın yerde kimsenin sana inanmaması üzücü ama kendi içimde inandığıma tutundum. Velhasıl kelam bir sürü zorluk atlattım.
36
Öte yandan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucunda geçtiğimiz aylarda hastaneye gitmişti. Doktorlar, Atagül'e "Geçirgen bağırsak sendromu" teşhisi koymuştu. 10 gün rapor alan oyuncu, sağlık problemleri nedeniyle rol aldığı diziden de ayrılmıştı.
46
Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Atagül, "Daha iyiyim. Gördüğünüz gibi, iki adım atınca yoruluyorum ama en azından biraz daha hayata karışmaya başladım. İyiyim yani" ifadelerini kullanmıştı.
56
Hastalığı sebebiyle rol aldığı diziye veda eden Neslihan Atagül, "4-5 kilo verdim. Öyle olmak durumunda kaldı. Dinlenmem gerekiyordu. Bünyem pek kaldıramadı yoğun tempoyu. O sebeple ayrıldım" demişti.
66
Sağlık durumu merak edilen Neslihan Atagül, çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili şunları söylemişti: . İyi olmaya da gayret ediyorum bu arada. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hala var. O yüzden biraz daha dinleneceğim ama iyiyim.