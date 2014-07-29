Nejat İşler kilo verdi

Doktorların yasaklamasına rağmen içki ve sigarayı bırakmayan Nejat İşler, Ramazan Bayramı’ ailesiyle birlikte Gümüşlük’te geçiriyor.
27
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, önceki gün bir kafede arkadaşlarıyla buluşan İşler’in kilo verdiği dikkatlerden kaçmadı. Sağ elini kullanmaktan kaçına Nejat İşler, bayram sonrası İstabul’a gelip kontrolden geçeceği öğrenildi.
37
Nejat İşler septik şok nedeniyle 17 Ocak’ta hastaneye kaldırılmış, uzun süre komada kalmış, 3 ay sonra da taburcu olmuştu. 13 Haziran’da kontrol için gittiği hastanede sağ elinin 3 parmağının ucu kesilmişti.