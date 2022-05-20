Oyuncu Nejat İşler, Zafer Algöz'ün Erşan Kuneri'nin Gibi'ye benzetilmesiyle ilgili yaptığı ”2 fırın ekmek, 4 fırın da boyoz yemeleri gerek” acıkmasına göndermede bulundu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İşler, benzer bir olayın Antalya Film Festivali'nde yaşadığını belirterek "Benzer bir kafa, festivalde 'Şu kadara film yaptık, üç kuruşa yapanlarla aynı kategoride değerlendirildik' diye eziklenmişti” dedi.
20 Mayıs 2022 10:23
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Nejat İşler'den 'Erşan Kuneri' göndermesi
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Oyuncu Nejat İşler, Cem Yılmaz ve Zafer Algöz'ün "Erşan Kuneri" dizisiyle ilgili sosyal medyada tartışma yaratan açıklamalarına gönderme yapan bir tweet attı.
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Antalya Film Festivali'nde yaşadığı bir olayı anlatan İşler, "Buna benzer bir kafa, yıllar evvel Antalya Film Festivali sonuçlarını beğenmeyince; 'Biz şu kadara film yaptık, üç kuruşa film yapanlarla aynı kategoride değerlendirildik' diye eziklenmişti. Aslolan hikayedir. Bunu en iyi bilenler hikaye anlatıcılarıdır" ifadelerini kullandı.
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İşler, daha sonra ise konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:" Arkadaşımla konuşur gibi yazmışım yine. Burada paylaşılanların, sağda solda çok önemliymiş gibi dolanabileceğini hep unutuyorum. Neyse, üreten herkese selam olsun. Seyircinin kararı esastır."
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Dizide rol alan Zafer Algöz, "Erşan Kuneri'yi resmen sıfır beklenti ile açtım ama resmen her bölümde durdurup 1-2 dakika gülmek zorunda kaldım. 6. bölüme geldim efsane gerçekten. Şu ana kadar Kooperatif Kemal favori bölümüm. İçinde bir tık Gibi esintisi hissettim gibi" şeklindeki bir paylaşıma "Gibinin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek,4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" şeklinde yanıt vermişti.