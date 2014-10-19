Nejat İşler Bodrum'da maç izledi
19 Ekim 2014 18:23
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Geçirdiği rahatsızlık sonucu uzun süre tedavi gören Nejat İşler, Bodrum'da Amatör Küme'de mücadele eden Gümüşlükspor'un maçını izledi. (AA)
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Gümüşlük Mahallesi'ndeki evinde kalan Nejat İşler, arkadaşları ile Amatör Küme'de mücadele eden Gümüşlükspor'un Datça Belediyespor ile yaptığı maç için tribündeydi.
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Takımını destekleyerek futbolculara moral veren İşler, maçın ardından sahaya inerek 1-0 galip gelen takımın futbolcularını tebrik etti.
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Oldukça keyifli olduğu gözlenen İşler, daha sonra futbolcularla soyunma odasına giderek galibiyet sevincini paylaştı.
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İşler, "Çocuklar iyi futbol oynadı. Galip geldiler" dedi.
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Ocak ayında Bodrum'da bulunduğu sırada fenalaşması nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılan İşler, buradaki 4 günlük tedavinin ardından İstanbul'a sevk edilmişti.
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Yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuşan İşler, yeniden Bodrum'a geldi.
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