Necmettin Erbakan ölümünün 5. yılında anıldı

AKP’nin kurucu üyeleri Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Bülent Arınç gibi isimlerin de yer aldığı milli görüş hareketinin kurucu lideri, 54. hükümetin Başbakanı Necmettin Erbakan ölümünün 5. Yılında çeşitli etkinliklerle anıldı.
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Erbakan, 1969'da Adalet Partisi'nden (AP) milletvekili aday adaylığı Süleyman Demirel tarafından veto edildiği için Konya'dan bağımsız aday olarak siyaset hayatına atıldı.
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17 Ocak 1970'te 17 arkadaşıyla Milli Nizam Partisi'ni (MNP) kurdu.
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Milli Selamet Partisi’nin yüzde 12 oy oranı aldığı 79 seçimlerinden hemen sonra Bülent Ecevit'in liderliğindeki CHP ile kurulan koalisyon hükümetinde devlet bakanı ve başbakan yardımcısı oldu.
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12 Eylül'de bir süre İzmir Uzunada'da gözaltında tutuldu.
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5 Ekim 1980'de 21 MSP yöneticisiyle birlikte 'MSP'yi illegal bir cemiyete dönüştürmek ve laikliğe aykırı davranmak' suçlamasıyla tutuklandı. 24 Temmuz 1981'de serbest bırakıldı.
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Milli Görüş Hareketi'nin tarihindeki en büyük başarıyı elde ettiği 1995 seçimlerinde Refah Partisi, aldığı yüzde 21,37 oy oranı ve kazandığı 158 milletvekili ile birinci parti oldu.
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Doğru Yol Partisi (DYP) ile Anavatan Partisi (ANAP) arasında kurulan kısa ömürlü koalisyon hükümetinin istifasından sonra DYP ile kurduğu REFAHYOL hükümetinde, 28 Haziran 1996'da başbakan olarak göreve başladı.
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Solunum ve kalp yetmezliği rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı Ankara'daki Güven Hastanesi'nde 27 Şubat 2011 sabahı yaşamını yitirmiştir.