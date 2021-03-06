Nebahat Çehre’den üzerindeki kürke ilişkin açıklama
06 Mart 2021 10:15
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Nebahat Çehre’den üzerindeki kürke ilişkin açıklama
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Uzun bir aradan sonra Nişantaşı'nda görüntülenen Nebahat Çehre, üzerindeki kürk ceketiyle dikkati çekti. Usta oyuncu Çehre, muhabirlerin üzerindeki kürkün gerçek olup olmadığı sorusuna, “Bilmiyorum. Zannediyorsam etini kesip yiyorlar ya büyük hayvanların, sonra da derilerini satıyorlar. Öyle bir şey zannediyorum” diye yanıt verdi.
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Artık kürk almadığını belirten 75 yaşındaki oyuncu, "Zaten satarsam yardım cemiyetine göndereceğim. Artık kürk almıyorum" ifadelerini kullandı.
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Geçen günlerde 55 tilkinin kürkü kullanılarak üretilen özel bir palto yaptırdığı iddia edilen Bülent Ersoy’la ilgili soruya Çehre, "Bülent Ersoy'un kendi düşüncesi. Daha çok fazla sıkıştırmak doğru değil" yanıtını verdi.
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Bülent Ersoy, 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı palto için 450 bin TL ödediği iddiası hakkında, “Hayatımda bu yaşıma kadar hiç yalan konuşmadım, konuşmam da. Ne kadar sevimsizleşeceğimi bilsem dahi bunu bile bile hep doğruları konuştum. Ve çoğu ünlü gibi ‘Bu gerçek değil, imitasyon’ yalanlarının arkasına sığınmadım. Sorulan sorular üzerine hep dürüstlüğümü muhafaza edip 'bunlar gerçek' dedim. Ama zamanında alınmış olan şeyler de tabii ki bende baki" demişti.