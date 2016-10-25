NBA'in en yaşlı yıldızları
25 Ekim 2016 15:24
110
Andre Miller-San Antonio Spurs-17. sezonu-40 yaşında
210
Vince Carter-Memphis Grizzlies-18. sezon-39 yaşında
310
Pablo Prigioni-Houston Rockets-4. sezon-39 yaşında
410
Manu Ginobili-San Antonio Spurs-14. sezon-39 yaşında
510
Nazr Muhammed-Oklahoma City Thunder-18. sezon-39 yaşında
610
Jason Terry- Milwaukee Bucks-17. sezon-39 yaşında
710
Paul Pierce-Los Angeles Clippers-18. sezon-39 yaşında
810
Dirk Nowitzki-Dallas Mavericks-18. sezon-38 yaşında
910
Chris Andersen-Cleveland Cavaliers-15. sezon-38 yaşında
1010
Metta World Peace-Los Angeles Lakers-16. sezon-36 yaşında
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