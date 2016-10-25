T24 LogoT24 Logo

NBA'in en yaşlı yıldızları

25 Ekim 2016 15:24

110

Andre Miller-San Antonio Spurs-17. sezonu-40 yaşında

210

Vince Carter-Memphis Grizzlies-18. sezon-39 yaşında

310

Pablo Prigioni-Houston Rockets-4. sezon-39 yaşında

410

Manu Ginobili-San Antonio Spurs-14. sezon-39 yaşında

510

Nazr Muhammed-Oklahoma City Thunder-18. sezon-39 yaşında

610

Jason Terry- Milwaukee Bucks-17. sezon-39 yaşında

710

Paul Pierce-Los Angeles Clippers-18. sezon-39 yaşında

810

Dirk Nowitzki-Dallas Mavericks-18. sezon-38 yaşında

910

Chris Andersen-Cleveland Cavaliers-15. sezon-38 yaşında

1010

Metta World Peace-Los Angeles Lakers-16. sezon-36 yaşında

ETİKETLER

NBAyaşlıAndre MillerVince CarterDirk Nowitzki
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24