NBA'de günün sonuçları: LeBron James, 1000 maç üst üste çift haneli skor üreten ilk oyuncu oldu
NBA'de bugün 6 maç oynandı. Maç skorları ve istatistikler şöyle:
31 Aralık 2020 10:33
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LeBron James, 1000 maç üst üste çift haneli skor üreten ilk oyuncu oldu
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Boston Celtics, Memphis Grizzlies'i TD Garden'da 126-107 yendi. Celtics'te Jaylen Brown, kariyer rekoru 42 sayı, beş ribaund, dört asist ve bir top çalma ile ekibin en skorer ismi oldu. Başparmak sakatlığıyla oynayan Jayson Tatum 16 sayı, dört ribaund, üç asist ve bir top çalma ile katkı verdi. Marcus Smart 14 sayı, dört asist, iki ribaund, üç top çalma ve bir blok kaydederken, Daniel Theis 12 sayı, 5 ribaund, 2 asist, iki blok ve bir top çalma ile maçı tamamladı. Jonas Valanciunas, Grizzlies'e 20 sayı ve 11 ribaundlık bir double-double ile liderlik etti. Gorgui Dieng 17 sayı, altı ribaund, iki asist ve bir top çalma eklerken, Dillon Brooks ve Desmond Bane 16'şar sayı kaydettiler ve sırasıyla beş ve dört ribaund çektiler. Brandon Clarke 10 sayı, yedi ribaund, bir asist, bir top çalma ve bir blok ile oynadı. Kyle Anderson ise dokuz sayı, dokuz asist, dört ribaund ve bir blok ile katkı verdi.
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LA Clippers, konuk Portland Trail Blazers'ı Staples Center'da 128-105 mağlup etti. Clippers'ta en skorer isim, ağız sakatlığından maske ile dönen ve 28 sayı, üç ribaund, yedi asist ve üç top çalma kaydeden Kawhi Leonard oldu. Paul George 23 sayı, 10 ribaund, yedi asist ve iki top çalma kaydetti. Serge Ibaka 11 sayı, 8 ribaund ve 3 asist ile oynarken, Nicolas Batum 11 sayı, 5 ribaund ve 3 asist kaydetti. Lou Williams ise benchten 15 sayı, 5 ribaund ve 2 asistlik bir katkı verdi. Trail Blazers'a 25 sayı, 4 ribaund ve 3 asist ile oynayan CJ McCollum, takımın en skoreriydi. Damian Lillard 3/14 ile kötü bir şut performansı ortaya koymasına rağmen 20 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle takımın en skorer ikinci oyuncusu oldu. Carmelo Anthony 15 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle bench ekibine liderlik etti.
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Los Angeles Lakers, AT & T Center'da San Antonio Spurs'ü 121-107 devirdi. Lakers tarafında LeBron James, 26 sayı, 8 asist, 5 ribaund, bir top çalma ve bir blok ile maçı tamamladı. Ayrıca James bu skorla, 1000 maç üst üste çift haneli sayıları geçen ilk oyuncu oldu. Dennis Schröder 21 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve bir top çalma ile katkıda bulunurken, Anthony Davis 20 sayı, sekiz ribaund, üç asist ve iki blok ile oynadı. Wesley Matthews 18 sayı ile, Kentavious Caldwell-Pope ve Montrezl Harrell ise 10'ar sayı ile oynadılar. Spurs tarafında Dejounte Murray 29 sayı ile ekibin en skoreri olurken, istatistik kağıdına yedi ribaund, yedi asist ve bir top çalma da ekledi. DeMar DeRozan 23 sayı, altı asist, beş ribaund, bir top çalma ve bir blok ile oynadı. Patty Mills 12 sayı, 4 asist, 3 ribaund ve 2 top çalma kaydetti. Lonnie Walker ise karşılaşmayı 11 sayı, dört ribaund, üç asist ve bir top çalma tamamladı.
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Charlotte Hornets, American Airlines Center'da ev sahibi Dallas Mavericks'i 118-99 mağlup etti. Hornets'ta LaMelo Ball 22 sayı, sekiz ribaund, beş asist, bir top çalma ve bir blokla, taze kariyerinin en iyi maçını oynamış oldu. Miles Bridges 20 sayı, 16 ribaund, iki asist ve iki blok ile kendisini takip ederken, Terry Rozier 18 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve bir blok kaydetti. Mavericks'te Tim Hardaway Jr., 27 dakikada 7/10 şut isabetiyle 18 sayı kaydederek, Mavs'in en skorer ismi oldu. Jalen Brunson 16 sayı, dört ribaund, dört asist ve bir top çalma ile oynarken, Maxi Kleber ve Luka Doncic 12'şer sayıda kaldılar.
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Brooklyn Nets, Barclays Center'da Atlanta Hawks'ı 145-141 yendi. Kevin Durant, 33 sayı, 11 ribaund ve sekiz asistle maçı tamamlayarak, Nets'in en skorer oyuncusu oldu. Kyrie Irving 25 sayı ve altı asist kaydederken, Joe Harris 23 sayı, iki ribaund ve iki asistle maçı tamamladı. Nets için dört bench oyuncusu çift hanelerde skor üretirken, Jarrett Allen (15 sayı, 13 ribaund) ve Caris LeVert (10 sayı, sekiz asist) diğerlerine göre ön plana çıktılar. ATL'in genç ikilisi Trae Young ve John Collins, 30'ar sayı ile oynadılar. Yıldız point guard Young 11 asist ve 6 ribaund kaydederken, genç uzun Collins de 10 ribaund ekledi. Cam Reddish 20 sayı ve üç ribaund ile katkıda bulundu, Clint Capela da 7 sayı ve 12 ribaund ekledi. Benchten gelen Bogdan Bogdanovic, 22 sayılık bir performans gösterdi.
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Miami Heat, konuk Milwaukee Bucks'ı American Airlines Arena'da 119-108 mağlup etti. Goran Dragic, Heat için büyük bir gece geçirdi ve benchten gelip oynadığı 26 dakikada, 26 sayı, 5 ribaund ve 2 asist istatistiklerine ulaştı. Bam Adebayo 22 sayı, 10 asist, 8 ribaund, iki blok ve bir top çalma eklerken, Tyler Herro 38 dakikada 21 sayı, 15 ribaund ve 4 asist kaydetti. Bucks tarafında Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 13 ribaund, 10 asist, 3 top çalma ve bir blokla ekibin en etkili ismiydi. Donte DiVincenzo 15 sayı ile kendisini takip ederken, Jrue Holiday 13 sayı, 5 asist, 4 ribaund, iki top çalma ve bir blok ile katkı verdi. Khris Middleton zor bir gece geçirdi ve 37 dakikada 3/15 şut isabetiyle sadece sekiz sayı kaydedebildi.