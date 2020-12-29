NBA'de günün sonuçları: Lakers kaybetti, Jokic 18 asistle tarihe geçti
Jokic 18 asistle, Wilt Chamberlain’in bir maçta yaptığı 19 asistten sonra en çok assist yapan ikinci pivot oldu
29 Aralık 2020 09:51
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NBA'de bugün 5 maç oynandı. Maç skorları ve istatistikler şöyle:
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Portland Trail Blazers, ev sahibi Los Angeles Lakers'ı Staples Center'da 115-107 mağlup etti. Trail Blazers'a Damian Lillard, 31 sayi, 4 ribaund ve 5 asist ile takımın en etkili ismi oldu. CJ McCollum 20 sayı, 3 ribaund, 11 asist ve 3 top çalma kaydederken, Jusuf Nurkic 10 sayi, 12 ribaund ve 3 asist ile maçı tamamladı. Gary Trent Jr., benchten gelerek 10/14 isabetle 28 sayı buldu. Lakers'ta LeBron James 29 sayı, dokuz ribaund, altı asist ve iki top çalma ile oynadı. Dennis Schröder 24 sayi, 4 ribaund ve 4 asist kaydetti. Anthony Davis 13 sayı, 10 ribaund ve 5 asist ile oynarken, Kentavious Caldwell-Pope 14 sayı buldu ve baska hiçbir oyuncu çift hanelere ulaşamadı.
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Denver Nuggets, konuk Houston Rockets'ı Ball Arena'da 124-111 yıktı. Rockets'ta James Harden, oyunun yalnızca dörtte üçünde oynayarak 34 sayı, altı ribaund ve sekiz asist kaydetti. Christian Wood 23 sayı, üç ribaund, iki top çalma ve iki blok ile oynadı. David Nwaba nadir görülen bir şekilde ilk beş başladı ve 14 sayı, 5 ribaund ve 2 top çalma kaydetti. Sterling Brown, 12 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle bench kadrosunun en etkilisi oldu. Nuggets'ta Nikola Jokic 19 sayı, 12 ribaund, 18 asist ve üç top çalma ile oynadı.Jokic 18 asistle, Wilt Chamberlain’in bir maçta yaptığı 19 asisttem sonra en çok assist yapan ikinci pivot oldu. Jamal Murray 21 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle katkı verdi. Michael Porter Jr. ve Gary Harris 14'er sayı kaydederken, beş ilk beş oyuncusu da çift haneli skor ürettiler. Monte Morris 12 sayı, 4 ribaund ve 5 asistle benchten en etkili oynayan isimdi.
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Utah Jazz, Chesapeake Energy Arena'da Oklahoma City Thunder'ı 110-109 yendi. Bojan Bogdanovic 23 sayı ile Jazz'in en skoreri oldu. Mike Conley ve Donovan Mitchell 20'şer sayı bulurken, Conley diğer katkılarının yanı sıra 10 ribaund çekerek dokuz da asist yaptı. Jordan Clarkson 16 sayı, dört ribaund, iki asist ve bir top çalma ile oynarken, Rudy Gobert 12 sayı ve 10 ribaund ile double-double yapıp, hanelerine dört asist, bir top çalma ve dört blok da ekledi. OKC'de Luguentz Dort, 26 sayı, iki ribaund, bir asist ve iki top çalma ile maçı tamamladı. Shai Gilgeous-Alexander 23 sayı, yedi asist, üç ribaund, bir top çalma ve bir blok ile oynadı. George Hill 14 sayi, 5 ribaund, 4 asist ve iki top çalma ekledi. Al Horford 11 sayi, beş ribaund, dört asist ve bir top çalma kaydetti. Darius Bazley ise dokuz sayı, 11 ribaund ve bir blok ile karşılaşmayı tamamladı.
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Memphis Grizzlies, Barclays Center'da ev sahibi Brooklyn Nets'i 116-111 mağlup etti. Kyle Anderson, 36 dakikada 28 sayi, 7 ribaund ve 3 asistle Grizzlies'in en etkili oyuncusu oldu. Dillon Brooks 24 sayı, yedi ribaund, dört asist ve üç top çalma ile kendisini takip ederken, Jonas Valanciunas 14 sayi, 14 ribaund, üç blok, iki asist ve bir top çalma ile oynadı. "Sakatlıklardan iyileşme sürecinde" Kevin Durant ve Kyrie Irving ikilisinin forma giymediği Brooklyn'de, Caris LeVert, 38 dakika süre alarak 28 sayı, 11 asist, 5 top çalma ve 4 ribaund ile Nets'in en skoreriydi. Timothe Luwawu-Cabarrot 21 sayı, 6 ribaund, iki asist, iki top çalma ve bir blok ile kendisini takip ederken, Joe Harris ve Chris Chiozza 14'er sayı ile oynadılar.
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Atlanta Hawks, State Farm Arena'da konuk ettiği Detroit Pistons'ı 128-120 mağlup etti. Hawks'ta yedi oyuncu çift hanelerde skor üretirken, Trae Young 32 dakikada 29 sayi, alti asist ve üç ribaundla maçı tamamladı. Bogdan Bogdanovic 17 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve bir blok ile, John Collins ise 15 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve bir blok ile oynadı. Pistons tarafında Jerami Grant ve Justin Jackson 27'şer sayı bulurlarken, Delon Wright 18 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 2 blok ekledi.