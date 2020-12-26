İşte NBA'de bugün oynanan maçların sonuçları, öne çıkan istatistikler
NBA’de Noel günü programında 5 maç oynandı
26 Aralık 2020 10:07
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NBA’de Noel günü programında 5 maç oynandı.
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LA Clippers, Denver Nuggets'a karşı oynadığı karşılaşmada, playoff rövanşını 121-108 kazanmış oldu. Clippers'ta Paul George 23 sayı, 9 asist ve 5 ribaundla sezondaki formunu korurken, son çeyrekteki bir ribaund pozisyonunda takım arkadaşı Serge Ibaka'da suratına gelen dirsekle yere düşen ve ağzından ağır kanama geçirip maçı terketmiş olan Kawhi Leonard, 21 sayı, 7 asist ve 5 ribaundla oynadı. Ibaka 15 sayı kaydederken, Nicolas Batum 13 sayı, 10 ribaund ve 4 asistle, Ivica Zubac ise 12 sayıyla oynadı. Nuggets'ta Nikola Jokic 24 sayı, 10 asist ve 9 ribaundla triple-double'ın kıyısından dönerken, Jamal Murray 23 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle katkı verdi. Will Barton 15 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle, Monte Morris ise 13 sayıyla oynadı.
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Los Angeles Lakers, konuk Dallas Mavericks'i Staples Center'da 138-115 mağlup etti. Anthony Davis, 30 dakika süre alarak 28 sayı, sekiz ribaund, beş asist ve iki top çalma ile Lakers'ın en etkili ismiydi. LeBron James 22 sayı, 10 asist, yedi ribaund ve bir top çalma eklerken, Montrezl Harrell, 28 dakikada 22 sayı, yedi ribaund, iki asist ve bir top çalma kaydetti. Mavericks'te altı oyuncu çift hanelerde skor üretirken, bu oyuncular arasında en skorer olanı 34 dakikada 27 sayı, yedi asist, 4 ribaund ve bir blok kaydeden Luka Doncic'ti. Josh Richardson ve Trey Burke 17'şer sayı kaydederken, Dwight Powell 11 sayı ve Dorian Finney-Smith ve Tim Hardaway Jr. da 10'ar sayı ile oynadılar.
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Brooklyn Nets, TD Garden'da ev sahibi Boston Celtics'i 123-95 mağlup etti. Nets ekibinde Kyrie Irving, 13-21 şut isabetiyle 37 sayı, 6 ribaund ve 8 asist kaydederken, Kevin Durant 29 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile oynadı. Başka hiçbir ilk beş oyuncusu çift hanelerde skor üretemedi ve hiçbiri ikiden fazla ribaund almadı. Jarrett Allen 9 sayı, 11 ribaund ve dört blok kaydederek, benchten iyi bir katkı verdi. Celtics'te Jaylen Brown 27 sayı, sekiz ribaund ve üç asist ile ekibe liderlik etti. Jayson Tatum 20 sayı, sekiz ribaund ve üç asist kaydetti. Marcus Smart 13 sayı, üç ribaund, altı asist ve iki top çalma ile oynadı. Başka hiçbir oyuncu çift haneleri göremedi. Semi Ojeyele 9 sayı ve 4 ribaund ile benchten gelen en skorer isim oldu.
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Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da Golden State Warriors'ı 138-99 mağlup etti. Khris Middleton yalnızca 26 dakika sahada kalarak 31 sayı, beş asist, dört ribaund ve iki top çalma kaydetti ve ekibin en etkili oyuncusu oldu. Giannis Antetekounmpo da yalnızca 27 dakika oynadı fakat 15 sayı, 13 ribaund ve 4 asistle pek iyi bir performans gösteremedi. Jrue Holiday 12 sayı, altı asist ve dört ribaund elde ederken, Donte DiVincenzo 13 sayı, dört ribaund ve iki top çalma ile katkıda bulundu. Warriors'ta Stephen Curry, karşılaşmada 2/10 üçlük isabetiyle oynasa da, 19 sayı, 6 asist ve 4 ribaund ile genel olarak kötü gözüken Warriors için kağıt üzerinde iyi gözüken oyunculardan biriydi. Çaylak James Wiseman 18 sayı, 8 ribaund ve 3 blok ile bir kez daha izleyenleri etkiledi. Andrew Wiggins ise 6/18 şut isabetiyle oynayarak yalnızca 12 sayı kaydedebildi.
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Miami Heat, American Airlines Arena'da New Orleans Pelicans'ı 111-98 mağlup etti. Duncan Robinson, 23 sayı ile Heat'in en skorer ismi olmasının yanı sıra, bulduğu yedi üçlük isabetiyle (7/13 üçlük) NBA Noel maçları tarihi rekorunu kırdı. Bam Adebayo 17 sayı, dört ribaund, iki asist ve iki top çalma ile maçı tamamlarken, Goran Dragic benchten geldiği 27 dakikada 18 sayı, 9 asist ve dört top çalma kaydetti. Karşılaşmada altı Miami oyuncusu en az 10 sayı buldu. Pelicans'ın tüm ilk beş oyuncuları en az 30 dakika sahada kalmış olsa da, yalnızca Zion Williamson ve Brandon Ingram'ın çift haneli skor üretmelerinden ötürü, takım üretimi genel olarak verimsizdi. Williamson 32 sayı ve 14 ribaund ile, Ingram ise 28 sayı, iki ribaund ve üç asist ile katkıda bulundu. Lonzo Ball ve Eric Bledsoe 6'şar asist kaydetseler de, her iki oyuncu da kötü şut attı (Ball 2-8 isabet, Bledsoe 2-10 isabet).