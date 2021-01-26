NBA'de bugün 9 maç oynandı; LeBron James eski takımına 46 sayı atarken Cedi Osman 20 sayı kaydetti
26 Ocak 2021 10:18
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NBA'de bugün 9 maç oynandı, Cedi Osman 12 sayı kaydetti; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
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Los Angeles Lakers, Rocket Mortgage Fieldhouse'da ev sahibi Cleveland Cavaliers'ı 115-108 mağlup etti. LeBron James 46 sayı atarak, Lakers'ın üst üste üçüncü galibiyetini kazanmasına yardımcı olmak için elinden geleni yaptı. Anthony Davis 17 sayı, 10 ribaund, 4 asist, üç blok ve üç top çalma ile maçı tamamlarken, Montrezl Harrell 15 sayı ve 6 ribaund ekledi. Cavs'de Andre Drummond 25 sayı 17 ribaund ile oynarken, milli oyuncumuz Cedi Osman 20 sayıyla, Collin Sexton ise 17 sayı, 6 asist ve 4 ribaundla maçı tamamladı.
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Golden State Warriors, konuk Minnesota Timberwolves'u, Chase Center'da 130-108 devirdi. Warriors'da 36 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 3 top çalma ile oynayan Stephen Curry en skorer isim oldu. Andrew Wiggins 23 sayı, altı ribaund, üç top çalma ve üç blok kaydetti. Karşılaşmayı Karl-Anthony Towns ve D'Angelo Russell olmadan oynayan Wolves'da, Malik Beasley 30 sayı ve 7 ribaund ile başı çekti. Jarred Vanderbilt ise 12 sayı, beş ribaund, iki asist, iki top çalma ve iki blokla oynadı.
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Brooklyn Nets, Miami Heat'i Barclays Center'da 98-85 yıktı. Brooklyn'in Kevin Durant, James Harden ve Kyrie Irving'ten oluşan "Büyük üçlüsü", takımın 98 sayısının 56'sını kaydetti. Durant ve Harden 20'şer sayı bulurlarken, Irving 16 sayı ekledi. Heat'te yalnızca üç oyuncu çift hanelerde skor üretti. Bam Adebayo 26 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle takımın en skoreri olurken, Goran Dragic 21 sayıyla, Kendrick Nunn ise 11 sayıyla oynadı.
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Oklahoma City Thunder, Moda Center'da ev sahibi Portland Trail Blazers'ı 125-122 mağlup etti. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 24 sayı, dokuz ribaund, altı asist ve iki blok ile oynarken, Darius Bazley 19 sayı, yedi ribaund ve iki asist kaydetti. Mike Muscala ise benchten gelerek 23 sayı kaydetti. Trail Blazers'da Damian Lillard 26 sayı, 6 ribaund ve 10 asistle ekibinin en skoreri oldu. Carmelo Anthony 22 sayı, altı ribaund ve iki blokla, Gary Trent Jr. 22 sayıyla, Anfernee Simons ise benchten gelerek 26 sayıyla oynadı.
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Boston Celtics, ev sahibi Chicago Bulls'u United Center'da 119-103 yıktı. Celtics'te Jaylen Brown ve 26 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile ekibin en skoreri olurken, Jayson Tatum 24 sayı, 4 ribaund ve 5 asist kaydetti. Bulls'da Zach LaVine 30 sayı, altı ribaund, üç asist ve iki blokla oynarken, Lauri Markkanen 18 sayı ve 6 ribaund kaydetti. Diğer üç ilk beş oyuncusu toplamda yalnızca yedi sayı, beş ribaund ve beş asist kaydetti.
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Smoothie King Arena'da San Antonio Spurs ve New Orleans Pelicans arasında oynaması planlanan maç, Koronavirüs protokolleri nedeniyle ertelendi.
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Denver Nuggets, ev sahibi Dallas Mavericks'i American Airlines Center'da 117-113 devirdi. Michael Porter Jr., Nuggets'a 30 sayı, 8 ribaund ve iki top çalma ile liderlik ederken, Nikola Jokic 20 sayı, 10 ribaund, 4 asist ve iki top çalma kaydetti. Luka Doncic 35 sayı, 16 asist, 11 ribaund ve dört top çalma ile Mavericks'in en etkili ismi oldu. Tim Hardaway Jr. 19 sayı ve yedi ribaund eklerken, Kristaps Porzingis ve James Johnson da 16'şar sayı buldular.
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Orlando Magic, Charlotte Hornets'i Amway Center'da 117-108 devirdi. Gordon Hayward ve Terry Rozier, Hornets'a 24'er sayı ile liderlik ettiler. Devonte' Graham ise 21 sayı, beş ribaund ve üç asist kaydetti. Magic'te Nikola Vucevic 28 sayı, 12 ribaund ve yedi asistle oynarken, Cole Anthony 21 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ile oynadı.
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Indiana Pacers, Bankers Life Fieldhouse'da konuk Toronto Raptors'ı 129-114 mağlup etti. Malcolm Brogdon, Pacers'a 36 sayı, 9 asist, 7 ribaunt ile liderlik ederken, Jeremy Lamb 22 sayı ile, Myles Turner 21 sayı, 10 ribaund ve 3 blok ile oynadı. Fred VanVleet 25 sayı, 6 asist, 4 ribaund, 2 top çalma ile Raptors'a liderlik eden isim oldu. Norman Powell 24 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle, Kyle Lowry ise oyundan atılmadan önce 33 dakikada 12 sayı ile oynadı.
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Detroit Pistons, Philadelphia 76ers'ı Little Caesars Arena'da 119-104 yendi. Delon Wright 28 sayı, dokuz asist, yedi ribaund ve iki top çalma ile Detroit'in en skorer oyuncusuydu. Wayne Ellington ise 20 sayı kaydetti. Tobias Harris, 76ers'a 25 sayı ile liderlik ederken, Tyrese Maxey benchten 17 sayıyla, milli oyuncumuz Furkan Korkmaz ise 7 sayı ve 4 ribaundla oynadı.