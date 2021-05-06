NBA'de bugün 9 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
06 Mayıs 2021 11:21
110
NBA'de bugün 9 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
210
Utah Jazz, Vivint Smart Home Arena'da San Antonio Spurs'ü 126-94 yendi. Jordan Clarkson 30 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle Jazz'in en skorer ismi oldu. Bojan Bogdanovic ise 24 sayı, iki ribaund ve iki top çalma ile onları tamamladı. Spurs tarafında Luka Samanic, 15 sayı, beş ribaund, bir asist ve bir blokla takımının en skorer oyuncusuydu. Drew Eubanks ise 14 sayı, dokuz ribaund, bir asist ve iki blokla oynadı.
310
Denver Nuggets, Ball Arena'da New York Knicks'i 113-97 mağlup etti. Nikola Jokic, Nuggets'a 32 sayı, 12 ribaund, altı asist, iki top çalma ve iki blok ile liderlik etti. Austin Rivers ise 25 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 3 top çalma kaydetti. NYK tarafında Immanuel Quickley 18 sayı, üç ribaund ve bir top çalma ile takımının en skorer ismiydi. Julius Randle, Reggie Bullock, RJ Barrett ve Derrick Rose ise 14'er sayı kaydettiler.
410
Memphis Grizzlies, Target Center'da ev sahibi Minnesota Timberwolves'u 139-135 yendi. Grizzlies'e Ja Morant, 37 sayı, 4 ribaund ve 10 asistle liderlik ederken, Kyle Anderson 20 sayı, dört ribaund, iki asist ve iki top çalma kaydetti. Desmond Bane ise benchten 22 sayı, 4 ribaund ve 3 asistlik bir katkı sağladı. Timberwolves'da 42 sayı, 6 ribaund ve 7 asistle maçı tamamlayan çaylak Anthony Edwards, takımının en etkili ismi olsa da bu galibiyet için yeterli olmadı. Karl-Anthony Towns 22 sayı, 4 ribaund ve 5 asistle, D'Angelo Russell ise 22 sayı, 4 ribaund ve 14 asistle oynadı.
510
Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da konuk Washington Wizards'ı 135-134 mağlup etti. Jrue Holiday, 29 sayı, 6 asist, 5 ribaund ve bir blokla Bucks'ın en skoreri oldu. Giannis Antetokounmpo ise 23 sayı, 9 ribaund, 8 asist ve iki blok ile maçı tamamladı. Bradley Beal, 42 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve bir top çalma ile Wizards'ın en skoreriydi. Bir triple-double daha yapan Russell Westbrook ise 29 sayı, 17 asist, 12 ribaund, üç top çalma ve bir blok kaydetti.
610
Sacramento Kings, Bankers Life Fieldhouse'da ev sahibi Indiana Pacers'ı 104-93 devirdi. Marvin Bagley 31 sayı ve 12 ribaund ile Kings'e liderlik ederken, Delon Wright 23 sayı, yedi ribaund, altı asist, altı top çalma ve bir blok kaydetti. Domantas Sabonis, Pacers'a 17 sayı, 13 ribaund, sekiz asist ve bir top çalma ile liderlik ederken, Caris LeVert 14 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve bir top çalma ile oynadı.
710
Philadelphia 76ers, Toyota Center'da Houston Rockets'ı 135-115 mağlup etti. Joel Embiid, MVP kalitesinde bir performans daha sergiledi ve Sixers'a 34 sayı ve 12 ribaund ile liderlik etti. Tobias Harris 15 sayı, üç asist ve iki ribaundla oynarken, Shake Milton 19 sayı kaydetti. Temsilcimiz Furkan Korkmaz, ayak bileğindeki sakatlıktan ötürü karşılaşmada forma giymedi. Yalnızca yedi oyuncusu forma giyen Rockets'ta, bu oyunculardan dördü az 20 sayıyla maçı tamamladı. Kelly Olynyk 27 sayı, 11 ribaund ve 8 asistle oynarken, Kenyon Martin Jr. 23 sayı ve 10 ribaundla, Anthony Lamb 22 sayıyla ve Armoni Brooks ise 20 sayıyla oynadı.
810
Atlanta Hawks, State Farm Arena'da konuk Phoenix Suns'ı 135-103 devirdi. Hawks'ta Clint Capela, karşılaşmada 18 sayı, 10 ribaund ve iki blokla takımının en skorer ismi olurken. Bogdan Bogdanovic, Trae Young, Lou Williams ve Danilo Gallinari 16'şar sayı kaydettiler. Suns tarafında Devin Booker 30 sayı, üç ribaund ve 5 asistle maçı tamamladı. Mikal Bridges ise 18 sayı ve 3 ribaund ile oynadı.
910
Portland Trail Blazers, Rocket Mortgage Fieldhouse'da ev sahibi Cleveland Cavaliers'ı 141-105 mağlup etti. Trail Blazers'a 32 sayı, 3 ribaund, 9 asist ve 2 top çalma ile Damian Lillard liderlik etti. Jusuf Nurkic ise 15 sayı, 11 ribaund, üç asist ve dört blokla oynadı. Cavaliers'ın liderliğini Kevin Love, 18 sayı, sekiz ribaund ve iki asisle yaptı. Collin Sexton 15 sayı, dört asist ve iki top çalma ile oynarken. Temsilcimiz Cedi Osman 14 sayı, 2 ribaund ve 2 asist kaydetti.
1010
Boston Celtics, Orlando Magic'i Amway Center'da 132-96 yendi. Celtics'te Kemba Walker 32 sayı ve dört asistle takımın en skorer oyuncusu olurken, Jayson Tatum 27 sayı, yedi ribaund, üç asist, iki top çalma ve iki blok kaydetti. Evan Fournier ise 18 sayı, beş ribaund ve dört asistle oynadı. 20'şer sayı kaydetmiş olan Dwayne Bacon ve Moritz Wagner, Magic'in en skorer oyuncularıydı. Mo Bamba 19 sayı, 15 ribaunt, dört blok ve üç top çalma ile maçı tamamladı.