NBA'de bugün 9 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
05 Mart 2021 10:34
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NBA'de bugün 9 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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Portland Trail Blazers, konuk Sacramento Kings'i Moda Center'da 123-119 mağlup etti. Trail Blazers'a, yine harika bir performans ortaya koyan Damian Lillard önderlik etti. Dame 8 üçlük isabeti bulduğu maçta 44 sayı ve yedi asist kaydederken, Carmelo Anthony 16 sayı, 2 ribaund ve 3 asistle oynadı. Kings'de De'Aaron Fox 32 sayı, 8 ribaund ve 12 asistle takımının en etkili ismiydi. Buddy Hield 21 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle, Harrison Barnes 17 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle oynadı.
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Phoenix Suns, Phoenix Suns Arena'da konuk ettiği Golden State Warriors'ı 120-98 devirdi. Suns'a 16 sayı, 5 ribaund ve 6 asist ile oynayan Devin Booker önderlik etti. Jae Crowder 14 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle oynarken, Deandre Ayton 11 sayı, 10 ribaund ve 2 asistle, Chris Paul 10 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle oynadı. Warriors'ın en skorer ismi bu kez benchten geldi ve 26 sayıyla Jordan Poole oldu. İlk beşteki en skorer oyuncu ise 16 sayı, 2 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile oynayan Andrew Wiggins'ti. Stephen Curry, Draymond Green ve Kelly Oubre Jr. dün geceki maçta forma giymediler. Curry, All-Star Hafta Sonu öncesinde dinlenirken, Green, sol ayak bileği sakatlığının iyileşme sürecindeydi ve Oubre ise sol bileği burkulmuş olduğu için üst üste ikinci maçını kaçırmıştı.
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Oklahoma City Thunder, AT&T Center'da ev sahibi San Antonio Spurs'ü 107-102 mağlup etti. Shai Gilgeous-Alexander, 33 sayı, sekiz asist, üç ribaund ve bir blokla OKC'nin en skorer ismi oldu. Mike Muscala 18 sayı, yedi ribaund ve bir blok kaydetti. DeMar DeRozan, Spurs'e 20 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle liderlik etti. Trey Lyles 15 sayı, 10 ribaund ve bir top çalma ile oynarken, Dejounte Murray 14 sayı, 9 asist, 4 ribaund ve 2 top çalma ile maçı tamamladı.
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Miami Heat, Smoothie King Center'da ev sahibi New Orleans Pelicans'ı 103-93 yendi. Jimmy Butler 29 sayı, dokuz asist, üç top çalma ve üç ribaundlık performansıyla Heat'in en etkili ismi olurken, Kelly Olynyk 18 sayı, 10 ribaund, yedi asist ve bir top çalma kaydetti. Brandon Ingram, Pelicans'a 17 sayı, 9 asist, 5 ribaund, iki top çalma ve bir blokla liderlik ederken, Steven Adams 15 sayı ve 5 ribaundla, Nickeil Alexander-Walker ise 13 sayı, 4 asist, 3 ribaundla oynadı.
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Milwaukee Bucks, FedEx Forum'da ev sahibi Memphis Grizzlies'i 112-111 mağlup etti. Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 11 ribaund, sekiz asist, iki top çalma ve bir blokla Bucks'ın en skorer ismi olurken, Khris Middleton 22 sayı, 10 ribaund, 4 asist ve iki top çalma ile, Jrue Holiday 15 sayı, üç asist, iki ribaund ve iki top çalma ile maçı tamamladı. Ja Morant ise Grizzlies'e 35 sayı, 6 ribaund, 5 asistlik performansıyla liderlik etti. Dillon Brooks 23 sayı, yedi asist, dört ribaund, üç top çalma ve üç blokla maçı tamamladı.
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Denver Nuggets, Bankers Life Fieldhouse'da Indiana Pacers'ı 113-103 yendi. Michael Porter Jr., Nuggets'a 24 sayı, 11 ribaund, iki top çalma ve bir blokla takımın en skorer ismiydi. Jamal Murray 23 sayı, dört asist, iki ribaund ve iki top çalma ile oynarken, Nikola Jokic 20 sayı, 12 ribaund ve sekiz asistle oynadı. Myles Turner, Pacers'a 22 sayı, 12 ribaund, üç blok ve bir top çalma ile liderlik etti. Doug McDermott 20 sayı, dört ribaund, bir asist ve üç top çalma ile, Justin Holiday ise 16 sayı, iki asist, bir ribaund ve iki top çalma ile oynadı. Domantas Sabonis ise 10 sayı, 10 ribaund ve 10 asistlik bir triple-double kaydetti, ayrıca istatistiklerine dört top çalma da ekledi.
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New York Knicks, Madison Square Garden'da Detroit Pistons'ı 114-104 mağlup etti. Julius Randle 27 sayı, 16 ribaund, yedi asist ve bir blokla Knicks'in en etkili ismiydi. Elfrid Payton 20 sayı, 6 ribaund, dört asist ve dört top çalma ile oynarken, R.J. Barrett 21 sayı, beş asist ve dört ribaund kaydetti. Dokuz Detroit oyuncusundan sekizinin çift haneli skor ürettiği karşılaşmada, Wayne Ellington eski takımına karşı 17 sayı kaydederek ekibinin en skorer oyuncusu oldu. Saddiq Bey 14 sayıyla oynarken, Mason Plumlee ve Dennis Smith Jr. 12'şer sayı kaydettiler.
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Washington Wizards, Capital One Arena'da LA Clippers'ı 119-117 yendi. Bradley Beal 33 sayı, yedi ribaunt ve üç asistle Wizards'ın en skorer ismi olurken, Russell Westbrook 27 sayı, 11 asist, 9 ribaund ve dört top çalma ile maçı tamamladı. Kawhi Leonard 22 sayı, beş ribaund ve üç asistle Clippers'ın en skoreri olurken, Patrick Beverley 17 sayı, üç ribaund, bir asist ve iki blokla, Lou Williams ise 16 sayı, üç asist, iki ribaund ve bir top çalma ile oynadı.
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Boston Celtics, Toronto Raptors'ı TD Garden'da 132-125 mağlup etti. Jayson Tatum, Celtics'e 27 sayı, 12 ribaund, 5 asist ve iki top çalma ile liderlik ederken, Jaylen Brown 21 sayı, yedi ribaund ve dört asistle maçı tamamladı. Kemba Walker ise 15 sayı ve altı asistle oynadı. Raptors'da Norman Powell 25 sayıyla, Chris Boucher 30 sayı ve 5 ribaundla, Terence Davis ise 22 sayı ve 4 asistle oynadı. Kyle Lowry yalnızca 14 sayı bulsa da, 19 asist kaydetti.