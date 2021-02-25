NBA'de bugün 9 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
25 Şubat 2021 10:05
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NBA'de bugün 9 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
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Utah Jazz, konuk Los Angeles Lakers'ı Vivint Smart Home Arena'da 114-89 mağlup etti. Jazz'de 18 sayı ve 9 ribauntla oynayan Rudy Gobert, takımın en skorer ismi oldu. Bojan Bogdanovic 15 sayı kaydederken, Mike Conley 14 sayı, sekiz ribaund, sekiz asist ve iki top çalma ile, Donovan Mitchell 13 sayı, 10 ribaund, 8 asist ve iki top çalma ile, Jordan Clarkson ise benchten 18 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle oynadı. Lakers'ta LeBron James 19 sayı, dört ribaund ve dört asistle oynadı. Markieff Morris 12 sayı ve 9 ribaundla maçı tamamlarken, Montrezl Harrell benchten 16 sayı ve 6 ribaundlık bir katkı verdi.
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Charlotte Hornets, Phoenix Suns Arena'da ev sahibi Phoenix Suns'ı 124-121 yendi. Hornets'taki en skorer isim, 29 sayı, iki ribaund ve üç asist ile oynayan Malik Monk oldu. Gordon Hayward 20 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle oynarken, LaMelo Ball 20 sayı, dört ribaund, sekiz asist ve iki top çalma kaydetti. Suns'da Devin Booker 33 sayı ve üç asistle takımın en skoreri olurken, Chris Paul 20 sayı, 8 ribaund ve 10 asist kaydetti.
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Oklahoma City Thunder, konuk Sam Antonio Spurs'ü Chesapeake Energy Arena'da 102-99 mağlup etti. OKC'de Shai Gilgeous-Alexander 42 sayıyla kariyer rekorunu kırarken, ayrıca sekiz ribaund ve dört asist de kaydetti. Al Horford 16 sayı, yedi ribaund ve yedi asistle oynarken, maçı kazandıran üçlüğü atan Luguentz Dort, 16 sayı ve dört ribaundla oynadı. Spurs'de Dejounte Murray 27 sayı, dokuz ribaund, altı asist ve iki top çalma ile oynarken, Lonnie Walker IV 12 sayı, 4 ribaund ve 2 asist kaydetti. Patty Mills ise benchten 15 sayı ve üç asistlik bir katkı sağladı.
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Miami Heat, konuk Toronto Raptors'ı American Airlines Arena'da 116-108 devirdi. Jimmy Butler, Heat'e 27 sayı, 10 asist, sekiz ribaund, üç top çalma ve bir blokla liderlik ederken, Bam Adebayo 19 sayı, 12 ribaund, 4 asist, bir top çalma ve bir blokla, Duncan Robinson ise 17 sayı, iki ribaund, iki asist ve bir top çalma ile oynadı. Raptors'da Fred VanVleet 24 sayı, yedi asist ve dört ribaund kaydederken, Kyle Lowry de aynı şekilde 24 sayı atarak, ayrıca sekiz asist, yedi ribaund ve iki top çalma ile oynadı.
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Chicago Bulls, United Center'da Minnesota Timberwolves'u uzatmada 133-126 yendi. Zach LaVine, Bulls'a 35 sayı, iki ribaund ve iki asistle liderlik etti. Coby White 20 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle maçı tamamlarken, Wendell Carter Jr. 17 sayı ve 10 ribaundlık bir double-double yaptı. Wolves'da Malik Beasley 25 sayı ile takımın en skorer ismi olurken, Karl-Anthony Towns 24 sayı, 8 ribaund, 5 asist, iki top çalma ve bir blok ile maçı tamamladı. Çaylak Anthony Edwards 21 sayı, dokuz ribaund, altı asist ve iki top çalma kaydetti.
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New Orleans Pelicans, Smoothie King Center'da Detroit Pistons'ı 128-118 mağlup etti. Pelicans'da Zion Williamson, yalnızca beş şut kaçırarak (13/18) 32 sayı kaydederken, altı ribaund ve beş asist de ekleyerek takımın en etkili ismi oldu. Brandon Ingram 27 sayı, sekiz asist ve yedi ribaund ile oynarken, Steven Adams 14 sayı ve 15 ribaund ile double-double yaptı. Pistons'da Mason Plumlee 21 sayı, dokuz ribaund ve yedi asistle ilk beşin en skorer oyuncusu oldu. Josh Jackson ise benchten gelip 25 sayı kaydederek, takımın en skorer oyuncusu oldu.
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Golden State Warriors, Bankers Life Fieldhouse'da ev sahibi Indiana Pacers'ı 111-107 devirdi. Stephen Curry 24 sayı, sekiz ribaund, sekiz asist ve iki top çalma ile Warriors'ın en skorer ismi olurken, Kelly Oubre Jr. 17 sayı ve 5 ribaund ile, Draymond Green ise 12 sayı, 11 asist, 9 ribaund, 3 top çalma ve iki blok ile maçı tamamladı. Malcolm Brogdon 24 sayıyla Pacers'ın en skoreriydi. Domantas Sabonis ise 22 sayı, 16 ribaund, 4 asist, iki top çalma ve bir blokla oynadı.
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Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage Fieldhouse'da Houston Rockets'ı 112-96 yendi. Jarrett Allen Cavaliers'a 26 sayı, 18 ribaund ve dört blokluk bir performansla liderlik ederken, Collin Sexton 23 sayı, üç asist, iki ribaund ve bir top çalma ile, milli oyuncumuz Cedi Osman ise 7 sayı, 8 ribaund ve 2 asist ile oynadı. Rockets'ta John Wall 20 sayı ve 2 blok ile oynarken, Victor Oladipo ve Eric Gordon 17'şer sayıyla oynadılar.
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Atlanta Hawks, StateFarm Arena'da Boston Celtics'i 127-112 mağlup etti. Trae Young 33 sayı, yedi asist ve dört ribaundla ilk beşin en skorer ismi oldu. John Collins 14 sayı ve 11 ribaundlık bir katkı sağlarken, takımın yıldızı benchten gelip 10 üçlük isabeti bularak 38 sayı kaydeden Danilo Gallinari'ydi. Yedi Boston oyuncusu çift hanelerde skor üretirken, hiçbir oyuncu 20 sayıyı geçemedi. Jaylen Brown 17 sayı ile ekibin en skoreri olurken, Jayson Tatum ve Tristan Thompson 13'er sayıda kaldılar.