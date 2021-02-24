NBA'de bugün 9 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
24 Şubat 2021 10:25
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NBA'de bugün 9 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'ı Amalie Arena'da 109-102 yıktı. 23 sayı, 7 ribaund, 5 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile oynamasının yanı sıra, galibiyeti getiren serbest atışları sokan Tobias Harris'in yanı sıra, milli oyuncumuz Furkan Korkmaz da 19 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle oynayarak takımının en skorer ikinci oyuncusu oldu. Joel Embiid 18 sayı ve 12 ribaundla double-double yaparken, Ben Simmons 15 sayı, dokuz ribaund ve yedi asist kaydetti. Norman Powell 24 sayı, 6 asist, dört ribaund ve üç top çalma ile Raptors'ın en etkili ismiydi. Pascal Siakam ise 22 sayı, yedi asist, altı ribaund, üç top çalma ve bir blokla maçı tamamladı.
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LA Clippers, konuk Washington Wizards'ı Staples Center'da 135-116 mağlup etti. Clippers'ta 32 sayı, 7 ribaund ve 4 asist ile oynayan Kawhi Leonard takımın en skoreri olurken, Paul George 30 sayı, altı ribaund ve üç asist kaydetti. Başka hiçbir ilk beş oyuncusu, altı sayıdan fazla skor üretmedi. Wizards'ta ise Bradley Beal, 28 sayı, 4 ribaund ve 10 asistle takımının en etkili ismi oldu. Russell Westbrook 20 sayı, 9 ribaund ve 10 asistle triple-double'ın kıyısından dönerken, Moritz Wagner, 21 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle, takımda 10'dan fazla skor üreten tek oyuncu oldu.
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Denver Nuggets, konuk Portland Trail Blazers'ı Ball Arena'da 111-106 yendi. Nuggets'ta Nikola Jokic, 41 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle oynayarak takımının en etkili ismi oldu. Jamal Murray 24 sayı, beş ribaund, sekiz asist ve iki top çalma ile oynadı ve bu sayıların 19'u ise son çeyrekte geldi. Trail Blazers'ta 25 sayı, 7 ribaund ve 15 asist ile oynayan Damian Lillard, en etkili oyuncuydu. Derrick Jones Jr. 18 sayı, 5 ribaund ve 3 blok kaydederken. Carmelo Anthony benchten 24 sayı ve 4 ribaundlık bir katkı verdi.
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Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da konuk Minnesota Timberwolves'u 139-112 devirdi. Yedi oyuncusu çift hanelerde skor üreten Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 37 sayı, sekiz ribaund, sekiz asist, iki top çalma ve iki blok ile takımının en etkili ismi oldu. Bryn Forbes ise 23 sayı, 4 ribaund ve 3 asist ekledi. Timberwolves'da 26 sayı, 11 asist, 8 ribaund ve bir top çalma ile oynayan Karl-Anthony Towns, takımının Malik Beasley ile en skoreriydi (o da 26 sayı attı).
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Golden State Warriors, Madison Square Garden'da New York Knicks'i 114-106 mağlup etti. Stephen Curry 37 sayı, 6 ribaund, 6 asist ve 2 top çalma ile Warriors'ın en etkili ismi oldu. Kelly Oubre ise 19 sayı, sekiz ribaund, iki asist ve üç blokla oynadı. Julius Randle, Knicks'e 25 sayı, 10 ribaund ve 7 asistle liderlik etti. Elfrid Payton 20 sayı, dört asist ve üç ribaundla oynarken, Derrick Rose 16 sayı, sekiz asist, dört ribaund kaydetti.
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Brooklyn Nets, Barclays Center'da konuk Sacramento Kings'i 127-118 yıktı. Nets, sezonda üst üste yedinci galibiyetini alırken, Kings ise üst üste sekizinci mağlubiyetini almış oldu. James Harden, 29 sayı, 14 asist, 11 ribaund ile triple-double yaparak Nets'in en etkili ismi olruken, Bruce Brown 29 sayı, dört ribaund, iki asist ve bir top çalma ile, Kyrie Irving ise 21 sayı, yedi asist, beş ribaund ve üç top çalma ile oynadı. De'Aaron Fox 27 sayı, sekiz asist ve bir blokla Kings'e liderlik ederken, Tyrese Haliburton 23 sayı, 9 asist, 5 ribaund, 3 top çalma ve bir blok ile, Harrison Barnes ise 18 sayı, 3 ribaund ve bir top çalma ile maçı tamamladı.
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Dallas Mavericks, American Airlines Center'da Boston Celtics'i 110-107 yendi. Karşılaşmada 31 sayı, 10 ribaund ve 8 asist kaydeden Luka Doncic, 0.1 saniye maçı kazandıran basketi bularak Mavericks'e galibiyeti getiren isim oldu. Jalen Brunson ise 22 sayı, iki ribaund ve iki asistle oynadı. Celtics'te Jaylen Brown 29 sayı, yedi ribaund ve beş asist kaydederken, Jayson Tatum 28 sayı, altı ribaund ve dört asistle oynadı. Kemba Walker ise 21 sayı ve 4 ribaund ile maçı tamamladı.
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Detroit Pistons, ev sahibi Orlando Magic'i Amway Center'da 105-93 devirdi. Pistons'da Saben Lee 21 sayı, 4 asist, 3 ribaund ve 2 top çalma ile takımın en skoreri oldu. Josh Jackson 18 sayı, yedi ribaund ve iki blokla oynarken, Jerami Grant 17 sayı, yedi ribaund, 6 asist ve bir top çalma kaydetti. Magic'te Nikola Vucevic 20 sayı, 9 ribaund, 4 asist ve 2 blokla takımının en etkili ismiydi. Evan Fournier 14 sayı, üç ribaund ve üç asist kaydetti.
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Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage Fieldhouse'da Atlanta Hawks'ı 112-111 mağlup etti. Hawks son şutta maçı kazanma şansı bulmuş olsa da, Trae Young şut saatini verimli kullanamayınca elindeki şansı tepmiş oldu ve ATL ekibi de sahadan mağlup ayrıldı. Collin Sexton, 29 sayılık performansyla Cavs'i hücumda taşırken, Darius Garland 17 sayı ve sekiz asistle maçı tamamladı. Jarrett Allen yalnızca 13 sayı bulmuş olsa da, aynı zamanda 14 ribaund ve dört blok da kaydetti. Lamar Stevens maçı kazandıran smacı basan isimdi, fakat oyunda yalnızca sekiz sayısı vardı. Milli oyuncumuz Cedi Osman ise karşılaşmayı 11 sayı, 2 ribaund ve 3 asistle bitirdi. Hawks'ta Trae Young, 28 sayı ve 12 asistle takımının en skorer ismiydi. Kevin Huerter 22 sayı ve dört top çalma ile oynarken, Clint Capela 12 sayı ve 17 ribaund ile double-double yaptı.