NBA'de bugün 9 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
11 Şubat 2021 10:35
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NBA'de bugün 9 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
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Phoenix Suns, PHX Suns Arena'da konuk Milwaukee Bucks'ı 125-124 mağlup etti. Suns'da 30 sayı, 6 ribaund ve 3 asist kaydeden Devin Booker, takımın en etkili ismiydi. Chris Paul ise 28 sayı, üç ribaund, yedi asist ve iki top çalma kaydetti. Bucks tarafında Giannis 47 sayı atarak, sezondaki en yüksek sayı miktarına ulaşmış oldu. Giannis 15/23 şut isabeti ve 17/21 serbest atış isabetiyle oynadı. Khris Middleton da 18 sayı, 5 ribaund ve 11 asist ile oynadı.
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Los Angeles Lakers, konuk Oklahoma City Thunder'ı Staples Center'da uzatmada 114-113 yıktı. Lakers'ın en etkili ismi, maçın sonunda oyunu uzatmaya götüren üçlüğü sokan LeBron James oldu. LeBron 25 sayı, altı ribaund, yedi asist ve iki top çalma ile oynarken, Montrezl Harrell 20 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 blok kaydetti. Dennis Schröder ise 19 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle maçı tamamladı. Thunder'da, 25 sayı, 8 ribaund ve 4 top çalma kaydeden Al Horford en etkili isimdi. Kenrich Williams 24 sayı ile kariyer rekoru kırarken, altı ribaund, iki asist ve üç top çalma kaydetti.
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Denver Nuggets, konuk Cleveland Cavaliers'ı Ball Arena'da 133-95 devirdi. Paul Millsap'in 22 sayı, 4 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blok yaparak en skoreri olduğu Nuggets'ta, altı oyuncu çift haneli skor üretti. Nikola Jokic 12 sayı, 12 asist, altı ribaund ve iki top çalma ile oynarken, Michael Porter Jr. 19 sayı, 5 ribaund, iki asist, iki top çalma ve iki blok kaydetti. Jarrett Allen Cavs'e 18 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve bir blokla liderlik ederken, Taurean Prince 12 sayı, altı ribaund, top çalma ve 1 blok kaydetti. Milli oyuncumuz Cedi Osman ise 2 sayı, 2 ribaund ve 1 asistle oynadı.
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Chicago Bulls, United Center'da New Orleans Pelicans'ı 129-116 yendi. Zach LaVine Bulls'a 46 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve bir blok ile liderlik ederken, Coby White ise 30 sayı ve yedi asist kaydetti. Zion Williamson 29 sayı ve 4 ribaund ile Pelicans'ın en skoreri oldu. Lonzo Ball ve Brandon Ingram, 21'er sayı ve 5'er ribaund kaydederken, sırasıyla dört ve yedi asist de yaptılar.
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Memphis Grizzlies, FedEx Forum'da Charlotte Hornets'ı 130-114 mağlup etti. Kyle Anderson, 27 sayıyla Grizzlies'in en skoreri oldu. Dillon Brooks 20 sayı ve dört asistle, Grayson Allen ve Desmond Bane 18'er sayıyla oynarken, Ja Morant ise 15 sayı, 11 asistle double-double kaydetti. Terry Rozier 34 sayı ile Hornets'ın en skoreri olurken, LaMelo Ball 17 sayı, 5 asist, 2 ribaund, 3 top çalma ve bir blok ile maçı tamamladı. Gordon Hayward ve Miles Bridges da 15'er sayıyla katkı verdiler.
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Brooklyn Nets, Barclays Center'da konuk Indiana Pacers'ı 104-94 yıktı. Kyrie Irving 35 sayı, 8 asist, 4 ribaund, 2 blok ve 1 top çalma ile Nets'e liderlik ederken, James Harden 19 sayı, 11 ribaund ve 5 asist kaydetti. Pacers'ta Domantas Sabonis, 18 sayı, 9 ribaund, 4 asistle takımın en skoreri oldu. Malcolm Brogdon ise 15 sayı, 6 asist ve 5 ribaund ekledi.
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LA Clippers, Target Center'da ev sahibi Minnesota Timberwolves'u 119-112 devirdi. Kawhi Leonard, Clippers'a 36 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle liderlik ederken, Lou Williams 27 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma ile oynadı. Karl-Anthony Towns, uzun bir yokluğun ardından oynadığı ilk maçta, Timberwolves için 18 sayı, 10 ribaund ve 3 asist kaydederek iyi bir performans gösterdi. Naz Reid 23 sayı, Malik Beasley ise 21 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle maçı tamamladı.
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Dallas Mavericks, American Airlines Center'da Atlanta Hawks'ı 118-117 yendi. Luka Doncic 28 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle triple-double yaptı ve Mavericks'i hücumda taşıyarak, çift hanelerde skor üreten takımdaki altı oyuncu arasında en skoreri oldu. Kristaps Porzingis 15 sayı ve dört ribaund kaydetti. John Collins 33 sayı ve 8 ribaund ile Hawks'ın en skorer ismi olurken, Trae Young 25 sayı, 15 asist ve 7 ribaund ile katkıda bulundu. Kevin Huerter ise 23 sayı ve 8 ribaund ile oynadı.
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Toronto Raptors, Capital One Arena'da Washington Wizards'ı 137-113 mağlup etti. Norman Powell 28 sayıyla, çift hanelerde skor üreten yedi Raptors oyuncusu arasında en skoreriydi. Pascal Siakam 26 sayı, beş ribaund ve iki top çalma ile oynarken, Kyle Lowry 21 sayı, 5 asist ve dört ribaund ile maçı tamamladı. Bradley Beal ve Russell Westbrook, Wizards'ı sırasıyla 24 ve 23 sayı kaydederek taşımaya çalıştılar. Westbrook ayrıca yedi asist ve altı ribaund, Beal ise beş asist ve dört ribaund kaydetti.