NBA'de bugün 9 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
06 Şubat 2021 10:31
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NBA'de bugün 9 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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Toronto Raptors, Barclays Center'da ev sahibi Brooklyn Nets'i 123-117 mağlup etti. Raptors'da Pascal Siakam 33 sayı, 11 ribaund, 6 asist, üç top çalma ve bir blokla takımının en skorer ismi oldu. Kyle Lowry ise 30 sayı, yedi asist, beş ribaund ve iki top çalma ile oynadı. Brooklyn tarafında Kevin Durant'in KOVID-19 bağlantılı temas takibi nedeniyle maçın başında oynaması engellendikten sonra, ilk çeyreğin son bölümünde oyuna alınmış olsa da, üçüncü çeyrekte KOVID-19 protokolleri gereğince tekrar oyundan çıkarıldı ve bir daha dönmedi. Nets'te yedi oyuncu çift haneli skor üretirken, 19 sayı ile maçı tamamlayan Joe Harris bu isimler arasında en skorer oyuncu oldu. James Harden 17 sayı, 12 asist, yedi ribaund ve iki top çalma ile oynarken, Kyrie Irving ve Jeff Green 15'er sayı buldular.
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Boston Celtics, ev sahibi LA Clippers'ı Staples Center'da 119-115 devirdi. Celtics yıldızı Jayson Tatum, 34 sayı, yedi ribaund, iki asist ve dört top çalma ile takımının en skoreri oldu. Kemba Walker ise 24 sayı ve 4 asist kaydetti. Clippers'ta 28 sayı, 11 ribaund ve 5 asist ile oynayan Kawhi Leonard, takımının en skorer ismiydi. Nicolas Batum 16 sayı, yedi ribaunt ve iki top çalma ile oynarken, benchten gelen Lou Williams 18 sayı, 2 ribaund ve 6 asist ile maçı tamamladı.
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Phoenix Suns, Phoenix Suns Arena'da konuk ettiği Detroit Pistons'ı 109-92 yıktı. Suns'da 23 sayı, iki ribaund, iki asist ve iki top çalma ile Devin Booker en etkili isimdi. Chris Paul ise 20 sayı, yedi ribaund ve 9 asistle oynadı. Pistons'da Jerami Grant, 21 sayı ve iki ribaundla takımın en skoreri olurken, Saddiq Bey 14 sayı, 4 ribaund ve 2 asist kaydetti.
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Utah Jazz, Spectrum Center'da ev sahibi Charlotte Hornets'ı 138-121 mağlup etti. Bojan Bogdanovic 31 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle Jazz'in en skoreri olurken, Donovan Mitchell 30 sayı, 5 asist ve 3 ribaund ile, Rudy Gobert ise 12 sayı, 15 ribaund ve 4 blok ile oynadı. Hornets'ta LaMelo Ball 34 sayı, sekiz asist, dört ribaund, iki top çalma ve bir blokla takımının en etkili ismi olurken, Gordon Hayward 25 sayı, 10 ribaund ve 5 asistlik bir katkı sağladı.
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Minnesota Timberwolves, Chesapeake Energy Arena'da ev sahibi Oklahoma City Thunder'ı 106-103 yendi. Maçın bitimine 26 saniye kala eşit olan 103-103'lük skoru, Timberwolves point guardı D'Angelo Russell son saniyede attığı üçlükle bozarak takımına galibiyeti getirmiş oldu. Russell karşılaşmada 21 sayı, 6 asist, 4 ribaund ve bir top çalma kaydetti. Malik Beasley ise 24 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve bir top çalma ile oynadı. OKC tarafında Al Horford 26 sayı, sekiz asist, yedi ribaund, üç blok ve iki top çalma ile oynarken, Hamidou Diallo 16 sayı ve 10 asist kaydetti.
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Miami Heat, American Airlines Arena'da Washington Wizards'ı 122-95 yıktı. Heat'te 25 sayı, sekiz ribaund, bir asist ve iki top çalma ile oynayan Kendrick Nunn, takımın en skorer ismi oldu. Bam Adebayo 21 sayı, dört ribaund, üç asist, iki blok ve bir top çalma kaydetti. Kelly Olynyk ve Tyler Herro 17'şer sayı kaydederken, Jimmy Butler 14 sayı, dokuz asist, sekiz ribaund ve üç top çalma ile maçı tamamladı. Washington toplamda yalnızca yüzde 37.1 ile şut atarken, ligin sayı kralı Bradley Beal sezondaki en kötü performansını göstererek, 1/14 şut isabetiyle 7 sayı kaydedebildi. Alex Len 18 sayı, üç ribaund, iki asist, beş blok ve iki top çalma ile takımın en skorer ismi oldu. Russell Westbrook 13 sayı, üç ribaund ve üç asist kaydetti.
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Milwaukee Bucks, Rocket Mortgage FieldHouse'da Cleveland Cavaliers'ı 123-105 devirdi. Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 12 ribaund, 4 asist, 4 blok ve bir top çalma ile Bucks'ın en skorer ismiydi. Jrue Holiday ise 17 sayıyla oynadı. Cavaliers tarafında Collin Sexton 19 sayı ve dört asistle, Andre Drummond 18 sayı, dokuz ribaund, dört asist ve iki top çalma ile, milli oyuncumuz Cedi Osman ise 12 sayı ve 3 ribaundla oynadı.
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Orlando Magic, Chicago Bulls'u Amway Center'da 123-119 yıktı. Nikola Vucevic 43 sayı ve 19 ribaundlık double-double'ı ile Magic'in en etkilisiydi. Evan Fournier ise 20 sayı, 4 asist ve 3 ribaundla oynadı. Zach LaVine 26 sayı, sekiz asist, dört ribaund ve bir top çalma ile Bulls'un en skorer ismiydi. Patrick Williams ise 20 sayı, yedi ribaund, bir asist, iki top çalma ve bir blok kaydetti.
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New Orleans Pelicans, Bankers Life Fieldhouse'da Indiana Pacers'ı 114-113 mağlup etti. Indiana maç soununda kazanma şansı bulmuş olsa da, Myles Turner 3.2 saniye kala bir turnike kaçırdığında bu şanstan mahrum kaldı. Brandon Ingram, Pelicans'a 30 sayı, yedi asist ve altı ribaundla liderlik ederken, Zion Williamson 18 sayı, beş asist, dört ribaund ve üç blokla oynadı, ayrıca kariyerinin 1.000'inci sayısını kaydetti. Lonzo Ball ise 20 sayı ve 9 ribaundlık bir double-double yaptı. Justin Holiday, Pacers'a 22 sayı, altı ribaund, dört asist ve iki top çalma ile liderlik etti. Jeremy Lamb 17 sayı ve altı ribaundla katkıda bulundu.