NBA'de bugün 9 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
02 Şubat 2021 10:02
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NBA'de bugün 9 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
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Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage Fieldhouse'da Minnesota Timberwolves'ı 100-98 mağlup etti. Taurean Prince, 3.9 saniye kala iki kilit serbest atış isabeti bularak galibiyeti getirdi. Collin Sexton 26 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle Cavaliers'a liderlik etti. Jarrett Allen 23 sayı, 18 ribaund ve beş blokluk bir katkı verdi. Darius Garland 19 sayı, 11 asist ve üç ribaundla oynarken, milli oyuncumuz Cedi Osman 10 sayı, 7 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile maçı tamamladı. D'Angelo Russell, Timberwolves'da 18 sayı, dört asist, iki ribaund ve bir top çalma ile ekibinin en etkili ismi oldu. Çaylak Anthony Edwards ise 13 sayı, üç ribaund, iki asist ve bir top çalma ile katkı verdi.
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Sacramento Kings, Smoothie King Center'da New Orleans Pelicans'ı 118-109 yıktı. De'Aaron Fox 38 sayı ve 12 asistle Kings'in en etkili oyuncusu olurken, Harrison Barnes 24 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle katkıda bulundu. Pelicans'da Brandon Ingram 20 sayı, beş ribaund ve iki asistle, Zion Williamson 17 sayı, sekiz ribaund, iki asist, iki top çalma ve üç blokla, Josh Hart ise 17 sayı ve 13 ribaundla oynadı.
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Los Angeles Lakers, State Farm Arena'da Atlanta Hawks'ı 107-99 mağlup etti. Anthony Davis 25 sayı ile Lakers'ın en skoreri olurken, LeBron James çok iyi bir şut performansı gösteremediği maçta, 21 sayı, yedi ribaund, 9 asist ve iki top çalma ile katkıda bulundu. Trae Young, Hawks'a 25 sayı ve 16 asistle liderlik ederken, Clint Capela 16 sayı 13 ribaund ile, John Collins de 22 sayı ve 7 ribaund ile maçı tamamladı.
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Denver Nuggets'ın Detroit Pistons'a karşı oynaması planlanan karşılaşma, Koronavirüs protokolleri nedeniyle ertelendi.
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Memphis Grizzlies, AT&T Center'da ev sahibi San Antonio Spurs'ü 133-102 mağlup etti. Grizzlies'in maçta en skorer oyuncusu 19 sayı ve 9 ribaundla oynayan Gorgui Dieng oldu. De'Anthony Melton 17 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle oynarken, Brandon Clarke 18 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve 2 blok kaydetti. Spurs'de Keldon Johnson 25 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle takımının en skoreri olurken, DeMar DeRozan 14 sayı, 5 ribaund ve 6 asist ile oynadı.
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Phoenix Suns, American Airlines Center'da ev sahibi Dallas Mavericks'i 109-108 devirdi. Devin Booker'ın kritik üçlüğüyle Suns ekibi, galip gelmeyi başardı. Booker karşılaşmayı 24 sayıyla, Chris Paul ise 34 sayı, 9 ribaund, 9 asist ve iki top çalmayla tamamladı. Dallas'ta Luka Doncic 25 sayı, sekiz asist, beş ribaund, iki top çalma ve iki blokla oynadı. Josh Richardson 24 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle, Kristaps Porzingis ise 19 sayı ve 10 ribaundla oynadı.
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Houston Rockets, Chesapeake Energy Arena'da ev sahibi Oklahoma City Thunder'ı 136-106 yendi. Rockets'ta benchten gelen Eric Gordon, 25 sayıyla takımın en skoreri oldu. John Wall 18 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma ile ilk beşteki en skorer iki oyuncudan biri oldu. Diğer 18 sayılık performans, Christian Wood'dan geldi ve Wood ayrıca 11 ribaund ve iki blok da kaydetti. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 19 sayı, iki ribaund, beş asist ve iki blokla oynarken, Darius Bazley 15 sayı ve altı ribaund ile oynadı.
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Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da konuk Portland Trail Blazers'ı 134-106 devirdi. 22 sayı, 7 ribaund, 6 asist ve 3 top çalma ile oynayan Jrue Holiday liderliğindeki Bucks'ta, altı oyuncu çift hanelerde skor üretti. Bobby Portis 21 sayı, sekiz ribaund, iki asist, iki top çalma ve bir blok kaydetti. Nassir Little, Trail Blazers'a 30 sayıyla liderlik ederken, Damian Lillard 17 sayı, yedi asist, üç ribaund, bir top çalma ve bir blokla oynadı.
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Chicago Bulls, United Center'da New York Knicks'i 110-102 yendi. Julius Randle 23 sayı, 11 ribaund, 7 asist ve 2 top çalma ile Knicks'e liderlik etti. Alec Burks 18 sayı atarken, Immanuel Quickley 16 sayı, 7 asist ve 6 ribaund ile oynadı. Bulls'da Lauri Markkanen 30 sayı, beş ribaund, iki asist ve bir top çalma ile, Zach LaVine 21 sayı, beş ribaund, üç asist ve bir top çalma ile oynadı.
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Charlotte Hornets, American Airlines Arena'da uzatmada Miami Heat'i 129-121 devirdi. Hornets'ta 36 sayı bulan Malik Monk, ayrıca beş ribaund ve iki asist de kaydetti. Devonte' Graham 24 sayı, beş asist ve dört ribaund ile, LaMelo Ball ise 14 sayı, yedi asist ve beş ribaund ile oynadı. Heat'te Jimmy Butler 25 sayı, 9 ribaund, 6 asist ve 4 top çalma ile maçı tamamlarken, Bam Adebayo 23 sayı, dokuz ribaund, iki asist ve üç blok kaydetti.