NBA'de bugün 8 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
10 Mayıs 2021 11:49
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NBA'de bugün 8 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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Sacramento Kings, konuk Oklahoma City Thunder'ı Golden 1 Center'da 126-98 yıktı. Kings'de en etkili oyuncu, 18 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ile Mo Harkless oldu. Terence Davis ise benchten gelerek 18 sayı, dört ribaund, altı asist ve iki top çalma kaydetti. Thunder'da Darius Bazley, 18 sayı, altı ribaund ve iki asistle ekibin en skorer isiydi. Aleksej Pokusevski ise 13 sayı, 2 ribaund ve 5 asist ile maçı tamamladı.
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Los Angeles Lakers, Staples Center'da konuk Phoenix Suns'ı 123-110 mağlup etti. Lakers'ta en skorer isim, sezon rekorunu 42 sayıyla kıran Anthony Davis oldu. AD ayrıca 12 ribaund, 5 asist, üç top çalma ve üç blok da kaydederken, Kentavious Caldwell-Pope 17 sayı, iki ribaund, iki asist ve üç top çalma ile oynadı. Suns hücumunu taşıyan isim, 21 sayı ve 6 ribaund kaydeden Devin Booker'dı. Mikal Bridges ise 15 sayı, 2 ribaund, 4 asist ve 2 blok kaydetti.
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Chicago Bulls, Little Caesars Arena'da ev sahibi Detroit Pistons'ı 108-96 yıktı. Zach LaVine 30 sayı, altı asist ve üç ribaundla Bulls hücumunun en skorer ismi olurken, Nikola Vucevic ise 29 sayı, 16 ribaund ve iki asist kaydetti. Killian Hayes 21 sayı, sekiz asist ve yedi ribaundla Pistons'a liderlik eden isimdi. Saddiq Bey ise 20 sayı ve 7 ribaund ile oynadı.
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New Orleans Pelicans, Spectrum Center'da ev sahibi Charlotte Hornets'ı 112-110 mağlup etti. Eric Bledsoe 24 sayı, 11 asist, 4 ribaund ve iki top çalma ile Pelicans'ın en skorer ismi oldu. Jaxson Hayes 18 sayı, sekiz ribaund ve altı blok ile maçı tamamladı. Terry Rozier, Hornets'a 43 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle liderlik etti. LaMelo Ball ise 22 sayı, 5 asist, 4 ribaund ve bir top çalma kaydetti.
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Minnesota Timberwolves, Amway Center'da Orlando Magic'i 128-96 devirdi. Timberwolves'a Karl-Anthony Towns ve D'Angelo Russell, 27'şer sayı ile önderlik ederlerken, Towns ayrıca dokuz ribaund çekti, Russell ise sekiz asist yaptı. Ricky Rubio 18 sayı, iki ribaund, iki asist ve bir top çalma ile oynadı. RJ Hampton, Magic'te 19 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle en çok sayı üreten oyuncuydu. Dwayne Bacon 18 sayı, üç ribaund, iki asist ve bir top çalma kaydetti.
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Dallas Mavericks, Rocket Mortgage Fieldhouse'da Cleveland Cavaliers'ı 124-97 yendi. Tim Hardaway Jr., Mavericks'e 25 sayı, üç asist ve iki ribaundla önderlik ederken, Josh Richardson 20 sayı, iki ribaund, bir asist ve iki top çalma kaydetti. Collin Sexton, Cavaliers'ın 24 sayı, 7 asist ve 3 ribaund ile en skorer ismi oldu. Mfiondou Kabengele ise 14 sayı, dört ribaund ve bir asist ile oynadı.
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New York Knicks, Staples Center'da LA Clippers'ı 106-100 mağlup etti. Derrick Rose, benchten dahil olmasına rağmen 25 sayı ve 8 asist, 6 ribaund ile Knicks'e liderlik eden isimdi. RJ Barrett ise 18 sayı, yedi ribaund, dört asist ve iki top çalma ile oynadı. Bu maçta Clippers'a lider eden isim, 29 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle Kawhi Leonard oldu. Paul George ise 18 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle maçı tamamladı.
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Miami Heat, TD Garden'da Boston Celtics'i 130-124 mağlup etti. Bu galibiyette Jimmy Butler, Heat'e 26 sayı, 11 asist, 8 ribaund ve iki top çalma ile önderlik etti. Duncan Robinson ise 22 sayı buldu. Jayson Tatum 29 sayı, 6 asist, 5 ribaund, iki blok ve bir top çalma ile Celtics'e liderlik eden isim oldu. Evan Fournier ise 30 sayı ve sekiz asistle takımının en skoreriydi.