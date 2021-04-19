NBA'de bugün 8 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
19 Nisan 2021 11:39
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NBA'de bugün 8 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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LA Clippers, konuk Minnesota Timberwolves'u Staples Center'da 124-105 yendi. Clippers'ın en skorer oyuncusu, 23 sayı, yedi ribaund, 5 asist ve iki top çalma ile oynayan Paul George oldu. Marcus Morris 19 sayı ve altı ribaund kaydederken, Kawhi Leonard, 15 sayı, 11 ribaund ve sekiz asist ile oynadı. Timberwolves'un en skorer ismi, 23 sayı, 7 ribaund ve 3 asist kaydeden çaylak oyuncu Anthony Edwards'dı. Karl-Anthony Towns ise 16 sayı, 6 ribaund ve 5 asist ile oynadı.
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Sacramento Kings, American Airlines Center'da ev sahibi Dallas Mavericks'i 121-107 mağlup etti. Kings'deki en skorer oyuncu, 30 sayı, 4 ribaund, 12 asist ve 2 top çalma kaydeden De'Aaron Fox oldu. Harrison Barnes 24 sayı ve 5 ribaund kaydederken, Terence Davis benchten 23 sayı, 3 ribaund ve 3 asistlik bir katkı sağladı. Mavs'de Luka Doncic, 37 sayı, sekiz ribaund, dört asist ve üç blok kaydetti. Dorian Finney-Smith 22 sayı ve 4 ribaund kaydederken, Kristaps Porzingis 14 şutunun 11'ini kaçırarak yalnızca dokuz sayı, 11 ribaund ve üç asistle maçı tamamladı.
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Charlotte Hornets, Spectrum Center'da konuk Portland Trail Blazers'ı 109-101 mağlup etti. Terry Rozier 34 sayı, 10 asist, sekiz ribaund, iki top çalma ile Hornets ekibine liderlik etti. PJ Washington ise 23 sayı, sekiz ribaund ve dört blok ile oynadı. Carmelo Anthony, Trail Blazers hücumunu 24 sayı, üç ribaund, iki asist ve bir top çalma ile taşıyan isimdi. CJ McCollum ise 22 sayı, altı ribaund, altı asist ve iki top çalma kaydetti.
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Toronto Raptors, konuk Oklahoma City Thunder'ı Amalie Arena'da 112-106 yendi. Chris Boucher 31 sayı ve 12 ribaund ile Raptors ekibinin en skorer ismiydi. Gary Trent Jr. 23 sayı, 5 ribaund, 5 top çalma ve bir blok ile oynadı. OKC'de Luguentz Dort, 29 sayı, 4 ribaund, 2 asistle takımın en skorer oyuncusuydu. Darius Bazley ise 16 sayı, sekiz ribaund ve bir blok kaydetti.
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Houston Rockets, Orlando Magic'i Amway Center'da 114-110 mağlup etti. Christian Wood, Rockets hücumunu 25 sayı ve 10 ribaundlık double-double'ı taşıyan isimdi. Kelly Olynyk 24 sayı, yedi ribaund, dört asist ve bir top çalma ile oynarken, Kevin Porter Jr. 22 sayı, yedi asist ve üç ribaundlık bir katkı sağladı. Dwayne Bacon, Magic'te 22 sayı, 3 ribaund, 2 asist ve 3 top çalma ile en skorer isim oldu. Cole Anthony ve Gary Harris 16'şar sayı buldular. Anthony ayrıca dokuz asist, dört ribaunt ve iki blok da kaydetti.
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Miami Heat, American Airlines Arena'da Brooklyn Nets'i 109-107 devirdi. Bam Adebayo'nun son saniyede orta mesafeden attığı şut 107-107 eşitliği bozarak, Heat'in iki sayı öne geçip karşılaşmayı kazanmasını sağladı. Adebayo 21 sayı, 15 ribaund, beş asist ve iki top çalma ile takımının en etkili ismi oldu. Goran Dragic 18 sayı, sekiz ribaund, yedi asist ve bir top çalma kaydetti. Landry Shamet 30 sayı, üç asist ve iki ribaundla Nets'in en skoreriydi. Kyrie Irving 20 sayı, dokuz asist, dört ribaund, iki top çalma ve iki blok ile oynarken, Kevin Durant bacak sakatlığı ile maçı terk etmeden önce sekiz sayı, bir ribaund ve bir blok kaydetmişti.
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New York Knicks, Madison Square Garden'da New Orleans Pelicans'ı 122-112 yendi. Julius Randle, Knicks için etkileyici bir performans sergiledi ve 33 sayı, 10 asist, 5 ribaund ve 5 top çalma kaydederken, Derrick Rose benchten 23 sayı, 5 asist ve 3 ribaundlık bir katkı verdi. Zion Williamson, New Orleans hücumunu 34 sayı, 9 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma ile taşıdı. Brandon Ingram 19 sayıyla, Eric Bledsoe ise 22 sayıyla oynadı.
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Atlanta Hawks, State Farm Arena'da Indiana Pacers'ı 129-117 mağlup etti. Trae Young, 34 sayı ve 11 asistlik performansıyla Hawks'a hücumda liderlik etti. Clint Capela 25 sayı ve 24 ribaund ile oynarken, Kevin Huerter ve Bogdan Bogdanovic 23'er sayı kaydettiler. Malcolm Brogdon, 29 sayı ve 8 asistle Indiana hücumunu taşıyan isimdi. Domantas Sabonis ise 18 sayı, 14 ribaund, 5 asist ve iki top çalma ile oynadı.