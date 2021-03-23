NBA'de bugün 8 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
23 Mart 2021 11:53
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NBA'de bugün 8 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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LA Clippers, Staples Center'da konuk Atlanta Hawks'ı 119-110 yendi. Clippers'ta 25 sayı, yedi ribaund, 5 asist ve iki blokla oynayan Kawhi Leonard, kadronun en skorer ismiydi. Terence Mann, benchten 21 sayı, 10 ribaund ve 2 asistlik bir katkı verirken, Luke Kennard 8/8'lik kusursuz şut isabetiyle 20 sayı, 7 ribaund ve 4 asistlik bir performans gösterdi. Hawks'ta Trae Young, 28 sayı, 5 ribaund ve 8 asistle takımın en skorer ismiydi. John Collins 23 sayı ve yedi ribaundla, Clint Capela 12 sayı ve 14 ribaundla, Bogdan Bogdanovic ise 12 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle oynadı.
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Memphis Grizzlies, konuk Boston Celtics'i uzatmalarda 132-126 mağlup etti. Grizzlies'de Ja Morant, 29 sayı, 5 ribaund ve 9 asistle ekibin en etkili ismiydi. Dillon Brooks 24 sayı, yedi ribaund, yedi asist ve iki top çalma kaydetti. Jonas Valanciunas ise 16 sayı, 19 ribaund ve iki blok ile oynadı. Celtics'te 27 sayı, 9 ribaund ve 5 asist ile oynayan Jaylen Brown takımın en skoreri olurken, Jeff Teague 26 sayı ve altı asistle, Marcus Smart ise 16 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle oynadı.
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Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da konuk ettiği Indiana Pacers'ı 140-113 yendi. Jrue Holiday 28 sayı, 14 asist, 5 ribaund ve iki top çalma ile Bucks'ın en skorer ismiydi. Khris Middleton 25 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle kendisini takip ederken, Pat Connaughton 20 sayı, 9 ribaund ve 2 asistle oynadı. Domantas Sabonis, Pacers'a 22 sayı, 9 ribaund, 6 asist ve iki top çalma ile önderlik etti. Jeremy Lamb 21 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle, Doug McDermott ise 20 sayıyla oynadı.
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Houston Rockets, Toronto Raptors'ı Toyota Center'da 117-99 mağlup etti. Jae'Sean Tate, Rockets'a 22 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma ile önderlik etti. Sterling Brown 20 sayı, 10 ribaund, iki asist ve bir blok kaydederken, John Wall 19 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle triple-double yaptı. Christian Wood da aynı şekilde 19 sayı ve 4 ribaunt kaydetti. Fred VanVleet 27 sayı, sekiz ribaund, iki asist ve dört top çalma ile Raptors'a önderlik etti. Pascal Siakam 21 sayı ve 10 ribaundla double-double yaparken, Norman Powell 19 sayı, üç asist ve iki ribaund ile oynadı. Kyle Lowry 17 sayı, sekiz asist, dört ribaund, iki blok ve bir top çalma kaydetti.
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Utah Jazz, United Center'da ev sahibi Chicago Bulls'u 120-95 yendi. Jazz'de Donovan Mitchell, 30 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle takımın en skoreriydi. Rudy Gobert 21 sayı, 10 ribaund ve 9 blokluk performansıyla triple-double yapmaya çok yaklaştı. Mike Conley 15 sayı, üç ribaund ve dört asistle oynarken, Joe Ingles benchten 17 sayı, 7 ribaund ve 2 top çalmalık bir katkı sağladı. Bulls'da 27 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle oynayan Zach LaVine, takımın en skoreriydi. Thaddeus Young ise 14 sayı, 9 ribaund ve 2 asist kaydetti.
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Charlotte Hornets, AT&T Center'da San Antonio Spurs'ü 100-97 mağlup etti. Gordon Hayward, Hornets'a 27 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle önderlik etti. Terry Rozier 24 sayı, altı asist, üç ribaund ve iki top çalma ile oynadı. DeMar DeRozan, 28 ile Spurs'ün en skorer ismiydi. Derrick White 21 sayı, üç ribaund, bir asist, üç blok ve bir top çalma kaydetti.
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Oklahoma City Thunder, Target Center'da ev sahibi Minnesota Timberwolves'u 112-103 yıktı. Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, dört asist, üç ribaunt ve iki blok ile Thunder'ı taşıyan isim oldu. Aleksej Pokusevski 13 sayı, 10 ribaund, üç blok ve iki asistle oynarken, Ty Jerome 15 sayı, 6 asist, 4 ribaund ve bir top çalma ile maçı tamamladı. Karl-Anthony Towns Timberwolves'a 33 sayı, 10 ribaund, iki top çalma ve bir blokla önderlik ederken, Anthony Edwards 16 sayı, üç asist, iki ribaund ve bir top çalma ile, Ricky Rubio 11 sayı, 11 asist, 5 ribaund ve iki top çalma ile oynadı.
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Sacramento Kings, Rocket Mortgage Fieldhouse'da ev sahibi Cleveland Cavaliers'ı 119-105 mağlup etti. De'Aaron Fox 30 sayı, 6 ribaund, 6 asist ve 2 top çalma ile Kings'in en skoreri oldu. Tyrese Haliburton 28 sayı ile oynarken, Richaun Holmes 17 sayı, 16 rebound, üç asist ve iki blokluk bir katkı sağladı. JaVale McGee 18 sayı, 9 ribaund, 3 asist ve iki blok ile Cavs kadrosunun en skorer oyuncusu oldu. Darius Garland 17 sayı, iki asist ve bir top çalma ile maçı tamamlarken, Collin Sexton 15 sayı, yedi asist ve dört ribauntla, milli oyuncumuz Cedi Osman ise 5 sayı, 3 ribaund ve 1 asistle oynadı.