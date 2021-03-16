NBA'de bugün 8 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
16 Mart 2021 10:05
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NBA'de bugün 8 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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Los Angeles Lakers, konuk Golden State Warriors'ı Chase Center'da 128-97 devirdi. Lakers'a, 22 sayı, 10 ribaund ve 11 asist ile oynayıp triple-double yapan LeBron James liderlik etti. Montrezl Harrell 11/14 şut isabetiyle 27 sayı, 5 ribaund ve 3 top çalma ile oynarken, Kentavious Caldwell-Pope 14 sayı ve 4 ribaund kaydetti. Kyle Kuzma ise benchten 17 sayı, 5 ribaund ve 4 asist ile oynadı. Warriors'ta 27 sayı, 3 ribaund, 2 asist ve 3 top çalma kaydeden Stephen Curry liderlik etti. Andrew Wiggins 15 sayı ve üç ribaund ile oynarken, Draymond Green yalnızca iki sayı attı, fakat altı ribaund ve yedi asist kaydetti.
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Phoenix Suns, Phoenix Suns Arena'da konuk Memphis Grizzlies'i 122-99 yendi. Grizzlies'de, 11/14 isabetle oynayan ve 24 sayı, 17 ribaund ve 2 top çalma ile oynayan Jonas Valanciunas takımın en etkili ismiydi. Ja Morant 15 sayı, 3 ribaund ve 4 asistle oynadı. Suns'ın liderliğini 27 sayı, 4 ribaund ve 5 asist ile oynayan Devin Booker üstlendi. Chris Paul 18 sayı, üç ribaund, yedi asist ve üç top çalma ile oynarken. Deandre Ayton 15 sayı, dokuz ribaund, iki top çalma ve üç blok kaydetti.
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Denver Nuggets, konuk Indiana Pacers'ı Ball Arena'da 121-106 mağlup etti. Nuggets'ta 32 sayı, 14 ribaund, 5 asist ve dört top çalma ile oynayan Nikola Jokic, en etkili isimdi. Will Barton 20 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 2 blokla oynarken, Michael Porter Jr. 20 sayı ve 8 ribaund kaydetti. Pacers'ın liderliğini 24 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle oynayan Malcolm Brogdon üstlendi. Justin Holiday 19 sayı, üç ribaund ve iki asistle, Caris LeVert ise 17 sayı, iki ribaund, iki asist ve üç top çalma ile oynadı.
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LA Clippers, American Airlines Center'da ev sahibi Dallas Mavericks'i 109-99 yendi. Kawhi Leonard, Clippers'a 22 sayı, sekiz ribaund, yedi asist ve üç top çalma ile liderlik etti. Paul George 15 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle oynarken, Ivica Zubac 15 sayı, 11 ribaund ve bir top çalma kaydetti. Luka Doncic 25 sayı, 16 asist, 10 ribaund ve iki top çalma ile Mavs'e liderlik etti. Kristaps Porzingis 22 sayı, yedi ribaund ve bir blokla, Tim Hardaway Jr. ise 21 sayıyla maçı tamamladı.
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Brooklyn Nets, Barclays Center'da konuk New York Knicks'i 117-112 mağlup etti. Kyrie Irving, 13/18 şut isabetiyle 34 sayı kaydederek Nets takımının en skorer ismi oldu. James Harden 21 sayı, 15 ribaund ve 15 asistle yine triple-double yaparken, Jeff Green 20 sayı, altı ribaund, iki asist ve iki blok kaydetti. Julius Randle 33 sayı, 12 ribaund, 6 asist ve 3 top çalma ile Knicks'e liderlik ederken, RJ Barrett 23 sayı, altı ribaund, dört asist, bir top çalma ve bir blokla, Immanuel Quickley ise 21 sayı, iki ribaund ve iki asistle maçı tamamladı.
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San Antonio Spurs, Little Caesars Arena'da Detroit Pistons'ı 109-99 yendi. Dejounte Murray, Spurs'e 19 sayı, 10 ribaund ve 6 asistlik performansıyla liderlik etti. Jakob Poeltl 14 sayı, 12 ribaund, iki asist ve dört blokla maçı tamamladı. Josh Jackson 15 sayı, üç asist ve iki ribaundla takımının en skorer ismi oldu. Jerami Grant 14 sayı, iki asist, bir ribaund, bir top çalma ve bir blokla oynadı.
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Charlotte Hornets, Spectrum Center'da konuk Sacramento Kings'i 122-116 yenilgiye uğrattı. Terry Rozier, 26 sayı, dört ribaund ve üç asistle Hornets'ın en etkili ismi oldu. Gordon Hayward 25 sayı, sekiz ribaund, dört asist ve dört top çalma ile oynarken, LaMelo Ball 16 sayı, dört ribaund ve dört asistle maçı tamamladı. De'Aaron Fox, 29 sayı, sekiz asist ve dört ribaunt ile Kings'in en skorer oyuncusuydu. Buddy Hield 23 sayı, altı ribaund, üç asist ve iki top çalma ile, Richaun Holmes 17 sayı, 15 ribaund, altı asist, dört blok ve iki top çalma ile oynadı.
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Milwaukee Bucks, Capital One Arena'da Washington Wizards'ı 133-122 mağlup etti Giannis Antetokounmpo, Bucks'a 31 sayı, 15 ribaund ve 10 asistlik (ve üç top çalma) triple-double performansıyla liderlik etti. Khris Middleton 23 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve bir top çalma ile oynarken, Brook Lopez 22 sayı, yedi ribaund, iki asist, dört blok ve bir top çalma kaydetti. Bradley Beal, Wizards'a 37 sayı, altı ribaund ve beş asistle liderlik etti. Russell Westbrook 23 sayı ve 17 asistlik bir double-double yaparken, ayrıca ile beş de ribaund çekti. Rui Hachimura ise 22 sayı, yedi ribaund, beş asist ve bir top çalma ile maçı tamamladı.