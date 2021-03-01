NBA'de bugün 8 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
01 Mart 2021 10:50
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NBA'de bugün 8 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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Los Angeles Lakers, Staples Center'da konuk Golden State Warriors'ı 117-91 yendi. LeBron James 19 sayı, altı ribaund, dört asist, iki top çalma ve iki blokla Lakers'ın en skoreri olurken, Kyle Kuzma 12 sayı, 11 ribaund ve bir top çalmayla, Markieff Morris ise 13 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle oynadı. Eric Paschall, 18 sayıyla Warriors ekibinin en skoreriydi. Stephen Curry 16 sayıda kalırken, ayrıca yedi asist, dört ribaund ve üç top çalma da ekledi. Kelly Oubre Jr. ise 14 sayı ve 5 ribaund kaydetti.
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Charlotte Hornets, Golden 1 Center'da ev sahibi Sacramento Kings'i 127-126 yendi. Hornets'ta 42 sayıyla kariyer rekorunu kıran P.J. Washington, ayrıca dokuz ribaund, iki top çalma ve iki blok da kaydetti. LaMelo Ball 24 sayı, dört ribaund ve 12 asistle, çift haneli skor üreten diğer tek ilk beş oyuncusu oldu. Son saniyelerde aldığı basket faul ile takımına maçı kazandıran Malik Monk ise benchten 21 sayı, 5 ribaund ve 4 asistlik bir katkı sağladı. Kings'de 30 sayı, iki ribaund ve yedi asistle oynayan Buddy Hield, takımın en skoreriydi. Harrison Barnes 28 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle, Marvin Bagley III 24 sayı, 10 ribaund ve iki top çalma ile, De'Aaron Fox ise 20 sayı ve 14 asistle maçı tamamladı.
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Phoenix Suns, ev sahibi Minnesota Timberwolves'u Target Center'da 118-99 yendi. Devin Booker 43 sayı, 5 asist ve 5 ribaund ile Suns'a liderlik ederken, Deandre Ayton 22 sayı 10 ribaundla, Chris Paul ise 11 sayı, 15 asist ve 6 ribaundla oynadı. Timberwolves'da çaylak Anthony Edwards 24 sayı ve 5 ribaund ile ekibin en skoreri olurken, Karl-Anthony Towns 21 sayı ve 10 ribaund kaydetti.
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Miami Heat, konuk Atlanta Hawks'ı American Airlines Arena'da 109-99 mağlup etti. Heat'te Kendrick Nunn 24 sayı, 3 ribaund ve 7 asist ile takımın en skoreri olurken, Bam Adebayo 16 sayı, 13 ribaund, 5 asist ve üç blok kaydetti. Hawks'ta John Collins 34 sayıyla kariyer rekorunu kırarken, ayrıca 10 ribaund ve üç blok kaydetti. Clint Capela 20 sayı, 14 ribaund ve üç blokla oynarken, Trae Young yalnızca 3/14 şut isabetiyle 15 sayı, 8 ribaund ve 9 asist kaydetti.
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Memphis Grizzlies, ev sahibi Houston Rockets'ı Toyota Center'da 133-84 mağlup etti. Yedi oyuncusu çift haneli skor üreten Grizzlies'de Justise Winslow, 20 sayı ile takımın en skoreri oldu. Brandon Clarke 16 sayı, 12 ribaund ve bir top çalmayla, Desmond Bane ise 15 sayı, yedi ribaund ve üç top çalmayla maçı tamamladı. Rockets'ta John Wall 14 sayıyla, Jae'Sean Tate 14 sayı, dört ribaund, bir top çalma ve bir blokla, Mason Jones ise 12 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle oynadı. Rockets, uzak mesafeden 4/45 şut isabeti dahil olmak üzere genel olarak yalnızca %27 isabetle maçı tamamladı.
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New York Knicks, Little Caesars Arena'da Detroit Pistons'ı 109-90 devirdi. Julius Randle 25 sayı, sekiz ribaund, altı asist, iki top çalma ve bir blok ile Knicks'in en etkili hücumcusu olurken, RJ Barrett 21 sayı, beş ribaund, üç asist, bir top çalma ve bir blok kaydetti. Jerami Grant, Pistons'a 21 sayı ve 8 ribaund ile liderlik etti. Wayne Ellington 15 sayıyla, Josh Jackson 12 sayı, iki ribaund, iki asist ve bir top çalmayla, Saddiq Bey ise 10 sayı ve 5 ribaundla oynadı.
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Chicago Bulls ile Toronto Raptors arasında dün gece Amalie Arena'da oynanması planlanan maç, Koronavirüs protokolleri nedeniyle ertelendi.
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Boston Celtics, Washington Wizards'ı TD Garden'da 111-110 yendi. Bitime 4.7 saniye kala Celtics'e maçı kazandıran basketi bulmuş olan Jayson Tatum, 31 sayı, sekiz ribaund, üç asist ve üç top çalma ile oynadı. Kemba Walker 21 sayı, sekiz asist, beş ribaund ve iki top çalma ile oynarken, Daniel Theis 20 sayı, 9 ribaund, 3 asist ve bir top çalma kaydetti. Wizards'ta Bradley Beal 46 sayı, yedi ribaund, iki asist, iki top çalma ve bir blokla maçın en skorer oyuncusuydu. Russell Westbrook 24 sayı, 11 ribaund ve 4 asistle oynarken, Davis Bertans 20 sayı buldu.
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Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da LA Clippers'ı 105-100 mağlup etti. Giannis Antetokounmpo 36 sayı, 14 ribaund ve 5 asistle Bucks'ın en skoreri olurken, Khris Middleton 19 sayı, 8 asist ve 6 ribaund ile maçı tamamladı. Clippers'ta 25 sayı ve 9 ribaund ile Kawhi Leonard takımın en etkili ismi olurken, Serge Ibaka 15 sayı ve 11 ribaundla, Paul George ise 16 sayı, yedi ribaund ve yedi asistle oynadı. Lou Williams benchten 14 sayılık bir katkı verdi.